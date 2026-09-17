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¡Una belleza digna de estudio! Dentro del plan maestro de la Roma supercargada para incomodar al campeón Inter
El análisis táctico identifica a la Roma como aspirante sorpresa al título
La Roma se ha convertido en la principal sorpresa de la Serie A tras una completa transformación física y mental bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini. En una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista de la Roma Luigi Di Biagio elogió la evolución táctica agresiva del club.
Los métodos de alta intensidad de Gasperini han inculcado una mentalidad ganadora implacable en toda la plantilla.
«Siempre he dicho que la Roma podía ser una sorpresa: aposté por ellos el año pasado, y lo reiteraré este año para el Scudetto», dijo Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Gasp realmente puede ponerles las cosas difíciles. La Roma es una sorpresa muy agradable y merece todo por lo que está haciendo».
- LaPresse
El innovador vaciado del centro del campo libera a los extremos que avanzan
La estructura táctica de la Roma se basa en un doble pivote singular formado por Bryan Cristante y Manu Kone. Cristante suele retrasar su posición hacia la línea defensiva durante la salida de balón para ejecutar el característico vaciado del centro del campo de Gasperini, creando muchísimo espacio para que los extremos avancen.
Este movimiento dinámico saca de sitio a los centrocampistas rivales y acelera las transiciones por dentro.
«Con Cristante, la Roma ha encontrado a un centrocampista que apoya la salida de balón», detalló Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Él y Kone suelen caer hacia la línea defensiva y permiten que los extremos adelanten su posición. Es el típico vaciado del centro del campo de Gasperini, una belleza digna de estudio».
Malen actúa como el sistema solar central del ataque de la Roma
El fichaje veraniego Donyell Malen se ha consolidado como el principal punto de referencia en torno al que gira el ataque de la Roma. Sus incansables desmarques en los últimos treinta metros generan espacios para que compañeros creativos como Paulo Dybala y Matias Soule brillen.
Bajo el régimen de preparación física de Gasperini, Dybala ha alcanzado una durabilidad física y una regularidad sin precedentes.
«Malen es casi el único jugador del equipo; es el sol y todos los demás se mueven a su alrededor», señaló Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Ataca la profundidad y se vuelve increíblemente decisivo. Dybala juega con una regularidad que no tenía en el pasado gracias al método de Gasperini».
- Insidefoto
La Roma busca una victoria de prestigio en el Stadio Olimpico
Impulsada por una enorme ola de entusiasmo entre la afición en la capital, la Roma ve el partido contra el Inter como la prueba definitiva de sus aspiraciones al campeonato. Gestionar los compromisos europeos y nacionales sigue siendo el último obstáculo en su desarrollo.
Con Mile Svilar aportando un liderazgo fiable bajo palos, el equipo de Gasperini tiene las herramientas para presentar una candidatura duradera.
Una victoria sobre los campeones reforzaría el estatus de la Roma como aspirante legítimo al Scudetto.
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