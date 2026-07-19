Una amenaza para España: el «código 36», el arma de Martínez en los penaltis

Argentina y España disputan esta tarde la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York.

En la cancha brillarán estrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Rodri.

Emiliano Martínez y Unai Simón, dos de los mejores porteros del torneo, intentarán detenerlos.

Según el diario «AS», Martínez se consolidó entre los mejores desde la final de 2022, gracias a su decisiva atajada ante Kolo Muani en la prórroga.

El portero de Argentina y del Aston Villa se ha ganado este prestigio con sus actuaciones y su gran capacidad para atajar penaltis.

Sus números en encuentros clave son impresionantes y generan respeto en cualquier rival.