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Un único gol deja perplejo a Deschamps ante Senegal

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup
D. Deschamps
I. Konate
W. Saliba
Francia
Senegal
EE. UU.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ya tiene casi definida la alineación para el debut mundialista contra Senegal, aunque persiste una duda en el centro de la defensa.

Según el diario AS, el defensa William Saliba aún sufre dolores de espalda desde la final de la Liga de Campeones.

Aunque dudó en viajar, la Federación Francesa y el jugador acordaron su presencia con un plan de tratamiento posterior al torneo.

En los amistosos contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte no completó los 90 minutos y, pese a ser titular en el segundo, fue sustituido para preservar su integridad.

En Boston, el cuerpo médico le aplica reposo y tratamiento individual, y aunque se espera que esté listo para enfrentar a Senegal, Deschamps aún duda entre él e Ibrahima Konaté.

Konaté, próximo fichaje del Real Madrid, aguarda su oportunidad desde el segundo escalafón, aunque la dolencia de Saliba podría otorgarle la titularidad.

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    La lesión de Saliba beneficia a Konaté

    La temporada de Konaté con el Liverpool fue irregular, afectada por el bajo rendimiento del equipo. Además, el jugador admitió haber sufrido problemas psicológicos tras la muerte de su excompañero Diogo Jota y la de su padre en enero.

    Pese a todo, su calidad no se cuestiona ni en la selección francesa ni en el Real Madrid, que lo fichó gratis.

    En el amistoso contra Costa de Marfil mostró dudas en defensa y perdió terreno para afianzarse junto a Upamecano.

    En condiciones normales, Saliba sigue siendo la primera opción junto al central del Bayern, y Francia iniciará el torneo con esta pareja si el defensa del Arsenal se recupera.

    Konaté fue titular casi siempre en el último Mundial y clave en la final de Catar.

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