El Borussia Dortmund apoya a Emre Can en estos momentos difíciles y renueva el contrato de su capitán, actualmente lesionado, por un año más, hasta 2027. El BVB lo anunció el sábado por la mañana, pocas horas antes del partido de la Bundesliga contra el Hamburgo SV (18:30 h/Sky).
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«Un profesional ejemplar»: el BVB renueva el contrato de uno de sus titulares
«Emre es nuestro capitán y un profesional ejemplar en toda regla. Es un líder, da ejemplo y siempre se pone al servicio del equipo», declaró el director deportivo Lars Ricken: «No en vano, poco después de su grave lesión, dijimos directamente que queríamos seguir apoyándole, porque es un factor importante para el Borussia Dortmund».
«Somos conscientes de la importancia de Can en el vestuario y de la experiencia que aporta a nuestro equipo», añadió el director deportivo Sebastian Kehl.
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Emre Can es el capitán del BVB desde 2023
Can (32), capitán del BVB desde el verano de 2023, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el partido estrella de la Bundesliga contra el Bayern de Múnich (2-3) a finales de febrero. Desde su fichaje por el Dortmund procedente de la Juventus de Turín en 2020 (por 25 millones de euros), ha disputado 220 partidos oficiales con el BVB, en los que ha marcado un total de 23 goles.
Can quiso «agradecer de todo corazón» el apoyo del club: «Mi objetivo es recuperarme lo antes posible, volver a estar en el campo con mis compañeros y triunfar con el club».
Estos contratos con el BVB vencen en 2026
Jugadores Posición Edad Niklas Süle Defensa 30 años Salih Özcan Centrocampista 28 años Julian Brandt Centrocampista 29 años