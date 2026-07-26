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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

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Un plan estricto: el Barcelona se niega a hacer concesiones para tentar a Torres

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F. Torres
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España

El futuro del delantero español Ferran Torres es uno de los asuntos pendientes sobre la mesa del Barcelona, ya que su contrato finaliza en el verano de 2027.

El diario "Marca" señaló que el Barcelona es plenamente consciente de que la renovación del contrato de Torres merece ser reconocida, pero dentro de los límites de la realidad económica del club, ya que no hará concesiones ni ofertas exageradas para mantenerlo.

Se espera que el jugador se siente con la directiva del club durante los próximos días para iniciar las negociaciones.

El club catalán elogia el gran nivel que ha ofrecido Torres bajo la dirección de Hansi Flick y con la selección española, y lo valorará en la nueva oferta, aunque según unos criterios que, a juicio de la directiva, podrían ser inferiores a los que ofrecen otros grandes clubes europeos.

Ferran Torres, de 26 años, fue una de las grandes figuras de la selección española en el Mundial 2026, no solo por su gol en la final, sino también por su destacado nivel a lo largo de todo el torneo. 

Además, firmó una gran temporada con el Barcelona en 2025-2026, en la que disputó 49 partidos, marcó 21 goles y dio 3 asistencias.

Torres se coronó con el premio "Zarra" al máximo goleador español de la Liga con 16 goles, empatado con su compañero Lamine Yamal.

  • Ferran TorresGetty

    Revisión del salario de Torres, pero el aumento será limitado

    El Barcelona valora la calidad de su jugador y su gran momento actual, quien pasa estos días sus vacaciones en Ibiza, y se espera que le presente una oferta de renovación durante los próximos días.

    El Barcelona estudia también reconsiderar el salario de Torres, pero el aumento que planea el Barcelona será limitado, dada la necesidad de respetar el tope salarial y la situación financiera general del vestuario del equipo. 

    La directiva es consciente de que la oferta económica que puede presentar no estará al nivel de las posibles ofertas de otros clubes que han mostrado interés en el jugador, encabezados por el Paris Saint-Germain.

    El club francés no duda en invertir con fuerza en los nombres que solicita su entrenador Luis Enrique, lo que hace que la competencia por hacerse con Torres sea aún más complicada.

    En este contexto, el Barcelona conoce bien sus límites y no descarta la salida del internacional español si no se llega a un acuerdo sobre la ampliación de su contrato, ya que el club busca con todas sus fuerzas evitar perderlo gratis el próximo mes de junio, sobre todo porque su valor de mercado ha aumentado considerablemente y podría reportar a las arcas del club una cantidad importante.

    En base a esto, el futuro de Ferran Torres sigue abierto a todas las posibilidades, y además algunos responsables dentro del Barcelona no están seguros del deseo del jugador de continuar, después de que les llegara información que apunta a su malestar por la insistencia continua del club en fichar a un delantero puro durante el mercado de fichajes.

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