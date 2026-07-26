El futuro del delantero español Ferran Torres es uno de los asuntos pendientes sobre la mesa del Barcelona, ya que su contrato finaliza en el verano de 2027.

El diario "Marca" señaló que el Barcelona es plenamente consciente de que la renovación del contrato de Torres merece ser reconocida, pero dentro de los límites de la realidad económica del club, ya que no hará concesiones ni ofertas exageradas para mantenerlo.

Se espera que el jugador se siente con la directiva del club durante los próximos días para iniciar las negociaciones.

El club catalán elogia el gran nivel que ha ofrecido Torres bajo la dirección de Hansi Flick y con la selección española, y lo valorará en la nueva oferta, aunque según unos criterios que, a juicio de la directiva, podrían ser inferiores a los que ofrecen otros grandes clubes europeos.

Ferran Torres, de 26 años, fue una de las grandes figuras de la selección española en el Mundial 2026, no solo por su gol en la final, sino también por su destacado nivel a lo largo de todo el torneo.

Además, firmó una gran temporada con el Barcelona en 2025-2026, en la que disputó 49 partidos, marcó 21 goles y dio 3 asistencias.

Torres se coronó con el premio "Zarra" al máximo goleador español de la Liga con 16 goles, empatado con su compañero Lamine Yamal.