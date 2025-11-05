Cape Verde World Cup qualification 2025Getty
‘Un pequeño país con un gran corazón’: Dentro del improbable viaje de Cabo Verde desde nación isleña luchadora hasta clasificar al Mundial

Cómo el talento en el campo y el apoyo tras bambalinas ayudaron a Cabo Verde a convertirse en la segunda nación más pequeña en llegar al Mundial

Las escenas en el Estadio Nacional fueron jubilantes el mes pasado. Más de 15,000 aficionados, vestidos de azul de Cabo Verde, rugieron en las gradas. Los jugadores en el campo - procedentes de todo el mundo pero unidos para jugar por este equipo - se abrazaron, bailaron y celebraron. Eran de Irlanda, América del Norte y el propio Cabo Verde. 

El pequeño país isleño había, improbable, calificado para la Copa del Mundo. Fue un triunfo humano, la culminación de una nación futbolística que había construido año tras año. Cabo Verde había coqueteado con la clasificación para la Copa del Mundo unos años antes. Eran una potencia en ascenso en la Federación de Fútbol Africano. Su propio organismo rector había dado pasos dentro y fuera del campo para reunir un equipo - y un sistema - que permitiera un éxito sostenido. 

Pero detrás de todo estaba un sentido real y sincero de apoyo global. El éxito de Cabo Verde fue ciertamente orgánico, pero también fue impulsado por el apoyo financiero y la extensa infraestructura de FIFA Forward. Sí, los jugadores en el campo merecen el crédito. Pero no tendrían un campo en el que jugar, instalaciones para entrenar o partidos de exhibición para afinar su habilidad sin la FIFA, que benefició a una de las mejores historias futbolísticas en la memoria reciente. 

    Cabo Verde, el triunfo humano

    Es importante destacar, en primer lugar, que esta fue mucho más que una victoria para el pueblo de Cabo Verde. Son la segunda nación más pequeña por población en calificar para un Mundial (desplazados por poco por Islandia al primer puesto). Lograron la independencia de Portugal en 1975. Han tenido una federación de fútbol desde 1982.

    No se unieron a la FIFA hasta 1986. Y han estado involucrados en partidos de clasificación para la Copa del Mundo durante poco más de 20 años. 

    La actualidad ciertamente ha tenido su impacto. Pero esta también ha sido una rápida ascensión a la prominencia global. Se clasificaron para la Copa Africana de Naciones en 2013. Ese año, llegaron a los cuartos de final. En 2023, también avanzaron a los últimos ocho, y perdieron ante Sudáfrica en penaltis. Y bajo los criterios de clasificación actuales, habrían tenido la oportunidad de jugar en el escenario mundial hace cuatro años. 

    “Con la primera campaña del Mundial, era el formato antiguo donde solo cinco equipos podían calificar," dijo el defensor Roberto Lopes. "Quiero decir, ya me quedé fuera de la plaza de repesca ante Nigeria. Pero creo que, gracias a nuestras dos actuaciones en la Copa Africana de Naciones, ganamos algo de confianza, diciendo que podemos mezclar con los mejores equipos. Así que, no nos asustó quién estaba en nuestro grupo."

    Hubo un abrumador sentido de que esto se venía venir. Pero eso no le quita nada a lo que ha sucedido este año. El entrenador en jefe Pedro Leitao Brito, "Bubista", nació en Cabo Verde y jugó para el equipo nacional durante 16 años. Entiende lo que todo esto significa.

    "Es una victoria que elevará nuestra autoestima,” comentó Bubista después de que su equipo asegurara la clasificación. “Sabemos que todavía estamos lidiando con muchas dificultades aquí. Somos un país pequeño, pero solo es pequeño en el mapa… un país pequeño con un gran corazón."

    Avance de la FIFA y su impacto

    Eso es lo que son. Pero por mucho que Bubista y su equipo hayan tomado todas las decisiones correctas - exploración, tácticas, rendimiento en el campo - han necesitado ayuda. Ahí es donde entra la FIFA. Cada año hay innumerables países que solicitan la membresía o que hacen los movimientos correctos para hacerlo. Pero las barreras, principalmente infraestructura y apoyo financiero, a menudo conducen a denegaciones.

    FIFA ha tratado de cambiar eso, federación por federación, y país por país. Eso requiere dinero. El organismo rector ha ideado formas de ayudar, comenzando con el programa FIFA Forward, un fondo designado que trabaja para asegurar que el desarrollo del fútbol sea posible en las naciones que quizás no tengan las piezas en su lugar para crecer.

    Podría significar cualquier cosa, desde campos de juego hasta equipaciones para vestir. África, en particular, ha sido beneficiaria. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció el mes pasado que más de mil millones de dólares han ido hacia la Federación Africana de Fútbol y sus 54 asociaciones miembros en la última década.

    Como parte del proyecto, FIFA estimó que abrirían entre 20 y 30 academias de fútbol para 2027. A partir de 2025, han establecido 40, y 10 equipos africanos podrían calificar para la Copa del Mundo. Representantes de 19 naciones africanas compitieron en la Copa Mundial de Clubes el verano pasado. 

    "Gran éxito este verano con cuatro equipos africanos", dijo Infantino el mes pasado. "Pero casi, diría yo, más importante, con países africanos representados en los 32 clubes de todo el mundo."

    Beneficios de Cabo Verde

    Y Cabo Verde no es diferente. Bubista dijo que cuando representó por primera vez al equipo nacional, el país literalmente no tenía equipaciones para jugar. Era una unidad improvisada, con poco dinero, reuniendo lo que podía para organizar amistosos y exhibiciones. El crecimiento, sin duda, ha sido orgánico. Pero la FIFA les ha dado un impulso. 

    Han establecido campos artificiales en la Isla de Santiago, una de las docenas de islas que forman el estado archipelágico en el Océano Atlántico, frente a la costa de África Occidental, que se han utilizado extensamente para el fútbol juvenil. Su financiación apoyó la renovación del Estadio Aderito Sena, añadiendo vestuarios y asientos que permitieron al país albergar un partido de clasificación para la Copa Mundial 2022 en casa. 

    En términos más amplios, se han beneficiado de participar en una versión piloto de la Serie FIFA, que permite a los equipos de diferentes federaciones jugar amistosos entre sí. Ha habido un respaldo de apoyo, con la clasificación gracias a su talento, su conocimiento y su convicción. 

    "Esta victoria también pertenece a todos los que hicieron su parte y nos ayudaron," Bubista dijo después del pitido final. "En términos de organización, la federación ha estado haciendo un buen trabajo para todos. Cuando todo está en armonía, los jugadores están unidos… todo eso nos ayudó a llegar a este momento."

    ¿Otros también se beneficiarán?

    Cabo Verde podría no ser el único país en beneficiarse. Ingresar a las federaciones de fútbol es cada vez más difícil. Permanecer allí, sin embargo, es cada vez más fácil. Y con cada Copa del Mundo, la tarea se aligera un poco. El dinero de FIFA Forward proviene de los ingresos del organismo global, principalmente de la Copa del Mundo. Se distribuye equitativamente a las asociaciones miembro. 

    Cuanto más dinero hace la FIFA, en teoría, más puede distribuir. Un Mundial de 48 equipos tendrá sus críticos, pero podría haber más Cabo Verdes en el futuro. Las asociaciones miembro que tienen menores ingresos reciben más apoyo para lo básico: viajes, alojamiento, equipamiento. 

    Los clasificados por primera vez, Jordan y Uzbekistán, han visto mejoradas sus estructuras de fútbol con inyecciones financieras. Y el mes pasado, en una pequeña isla, un triunfo humano recibió una mano amiga. Y Cabo Verde podría ser el modelo para un éxito sostenido.

    “Siempre dije - ya tuve la oportunidad de decir esto en una Conferencia de la CAF - que si hubiera más plazas, los países más pequeños tendrían una mayor oportunidad de luchar", dijo Bubista. "No somos solo nosotros. Hay otros países luchando por un lugar en otras partes del mundo."