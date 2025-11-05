‘Un pequeño país con un gran corazón’: Dentro del improbable viaje de Cabo Verde desde nación isleña luchadora hasta clasificar al Mundial

Es importante destacar, en primer lugar, que esta fue mucho más que una victoria para el pueblo de Cabo Verde. Son la segunda nación más pequeña por población en calificar para un Mundial (desplazados por poco por Islandia al primer puesto). Lograron la independencia de Portugal en 1975. Han tenido una federación de fútbol desde 1982.

No se unieron a la FIFA hasta 1986. Y han estado involucrados en partidos de clasificación para la Copa del Mundo durante poco más de 20 años.

La actualidad ciertamente ha tenido su impacto. Pero esta también ha sido una rápida ascensión a la prominencia global. Se clasificaron para la Copa Africana de Naciones en 2013. Ese año, llegaron a los cuartos de final. En 2023, también avanzaron a los últimos ocho, y perdieron ante Sudáfrica en penaltis. Y bajo los criterios de clasificación actuales, habrían tenido la oportunidad de jugar en el escenario mundial hace cuatro años.

“Con la primera campaña del Mundial, era el formato antiguo donde solo cinco equipos podían calificar," dijo el defensor Roberto Lopes. "Quiero decir, ya me quedé fuera de la plaza de repesca ante Nigeria. Pero creo que, gracias a nuestras dos actuaciones en la Copa Africana de Naciones, ganamos algo de confianza, diciendo que podemos mezclar con los mejores equipos. Así que, no nos asustó quién estaba en nuestro grupo."

Hubo un abrumador sentido de que esto se venía venir. Pero eso no le quita nada a lo que ha sucedido este año. El entrenador en jefe Pedro Leitao Brito, "Bubista", nació en Cabo Verde y jugó para el equipo nacional durante 16 años. Entiende lo que todo esto significa.

"Es una victoria que elevará nuestra autoestima,” comentó Bubista después de que su equipo asegurara la clasificación. “Sabemos que todavía estamos lidiando con muchas dificultades aquí. Somos un país pequeño, pero solo es pequeño en el mapa… un país pequeño con un gran corazón."