‘Un pequeño país con un gran corazón’: Dentro del improbable viaje de Cabo Verde desde nación isleña luchadora hasta clasificar al Mundial

Las escenas en el Estadio Nacional fueron jubilantes el mes pasado. Más de 15,000 aficionados, vestidos de azul de Cabo Verde, rugieron en las gradas. Los jugadores en el campo - procedentes de todo el mundo pero unidos para jugar por este equipo - se abrazaron, bailaron y celebraron. Eran de Irlanda, América del Norte y el propio Cabo Verde.
El pequeño país isleño había, improbable, calificado para la Copa del Mundo. Fue un triunfo humano, la culminación de una nación futbolística que había construido año tras año. Cabo Verde había coqueteado con la clasificación para la Copa del Mundo unos años antes. Eran una potencia en ascenso en la Federación de Fútbol Africano. Su propio organismo rector había dado pasos dentro y fuera del campo para reunir un equipo - y un sistema - que permitiera un éxito sostenido.
Pero detrás de todo estaba un sentido real y sincero de apoyo global. El éxito de Cabo Verde fue ciertamente orgánico, pero también fue impulsado por el apoyo financiero y la extensa infraestructura de FIFA Forward. Sí, los jugadores en el campo merecen el crédito. Pero no tendrían un campo en el que jugar, instalaciones para entrenar o partidos de exhibición para afinar su habilidad sin la FIFA, que benefició a una de las mejores historias futbolísticas en la memoria reciente.