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Infantino(C)Getty Images

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Un nuevo golpe sacude el corazón de la FIFA e Infantino

World Cup

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) arremetió contra los responsables de la FIFA, subrayando que la retirada del proyecto de privatización del Mundial no pone fin a la crisis, sino que revela un profundo fallo en la gobernanza.

La FIFPRO explicó, en un comunicado publicado a través de su página oficial, que el retroceso del proyecto de la FIFA era algo inevitable, pero que no borra el hecho de que la Federación Internacional preparó un plan que habría cambiado de forma permanente la propiedad y la gobernanza del Mundial.

La federación consideró que lo sucedido no representa un mero fracaso en la gobernanza, sino un grave abuso en el uso de las atribuciones del presidente de la FIFA.

La FIFPRO también criticó el comunicado emitido tras la reunión de la FIFA en Rabat, al considerar que no abordó el fondo de la crisis, sino que se limitó a reducirla a los "procedimientos y medios de comunicación" que necesitan mejorar, pese a que la FIFA reconoció que se cometieron errores.

El comunicado señaló que la afirmación de la FIFA de que todos los procedimientos se llevaron a cabo "de acuerdo con el marco normativo de la Federación Internacional" no constituye una defensa de la institución, sino que supone una condena directa al actual sistema de gobernanza, porque permite preparar proyectos de esta magnitud en total secreto y ocultarlos a las partes afectadas por ellos hasta que son filtrados.

  • InfantinoGetty Images

    FIFPro rechaza la advertencia de la FIFA y exige una reforma

    FIFPro también rechazó la advertencia de la FIFA de que "no tolerará ningún ataque a su integridad", subrayando que la supervisión de la gobernanza del fútbol no es un ataque, sino una responsabilidad que recae sobre todos los que contribuyen a proteger el juego.

    Añadió que cualquier revisión interna cuyos resultados se eleven al mismo consejo que fue pasado por alto en este asunto no puede considerarse una solución real, exigiendo que se incluya a los jugadores, a sus representantes y a los grupos de interés del fútbol profesional en cualquier proceso de revisión futuro.

    Recalcó que el memorando de entendimiento que firmó con la FIFA hace semanas fue un paso positivo, pero que la crisis del proyecto FFE demostró que resulta insuficiente para proteger a los jugadores y al juego de las decisiones unilaterales.

    FIFPro reclamó un conjunto de reformas, entre las más destacadas la integración de la plataforma de diálogo social global como parte permanente y vinculante del sistema de gobernanza de la FIFA, así como la obligación legal de la FIFA de consultar a los grupos de interés en las grandes decisiones, como el calendario de partidos internacionales y la ampliación de los torneos.

    También exigió que se conceda a los representantes del fútbol profesional el derecho a voto dentro del consejo de la FIFA, con el reconocimiento oficial de FIFPro como representante mundial de los jugadores.

    La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales reveló que dirigió una carta oficial a la dirección de la FIFA que incluye estas demandas, firmada por el presidente de FIFPro junto a los presidentes de todas sus federaciones regionales en África, Asia, Oceanía, Europa, Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica.

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