La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) arremetió contra los responsables de la FIFA, subrayando que la retirada del proyecto de privatización del Mundial no pone fin a la crisis, sino que revela un profundo fallo en la gobernanza.

La FIFPRO explicó, en un comunicado publicado a través de su página oficial, que el retroceso del proyecto de la FIFA era algo inevitable, pero que no borra el hecho de que la Federación Internacional preparó un plan que habría cambiado de forma permanente la propiedad y la gobernanza del Mundial.

La federación consideró que lo sucedido no representa un mero fracaso en la gobernanza, sino un grave abuso en el uso de las atribuciones del presidente de la FIFA.

La FIFPRO también criticó el comunicado emitido tras la reunión de la FIFA en Rabat, al considerar que no abordó el fondo de la crisis, sino que se limitó a reducirla a los "procedimientos y medios de comunicación" que necesitan mejorar, pese a que la FIFA reconoció que se cometieron errores.

El comunicado señaló que la afirmación de la FIFA de que todos los procedimientos se llevaron a cabo "de acuerdo con el marco normativo de la Federación Internacional" no constituye una defensa de la institución, sino que supone una condena directa al actual sistema de gobernanza, porque permite preparar proyectos de esta magnitud en total secreto y ocultarlos a las partes afectadas por ellos hasta que son filtrados.