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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un grave error arbitral desata acusaciones de favoritismo hacia Argentina

Argentina vs Cabo Verde
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Cabo Verde
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Nicolás Tagliafico
Argentina

La victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial generó gran polémica.

Según el diario «AS», la polémica no fue solo técnica, sino también por una imagen que se viralizó y generó indignación mundial.

En el minuto 115, con Argentina 3-2, Cabo Verde tuvo un tiro libre desde la izquierda.

Sidney Lúpeš Cabral lanzó el balón directamente hacia la portería de Emiliano Martínez, quien lo atajó y evitó el empate.

En el tumulto, Nicolás Tagliafico recibió un golpe en la nariz que le hizo sangrar ligeramente.

Tras más de un minuto tendido, el árbitro Drew Fisher le ordenó salir para cambiar la camiseta ensangrentada.

El cuerpo médico argentino lo atendió fuera del campo, le taponó la nariz y detuvo la hemorragia. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La jugada de Taliafico, uno de los casos arbitrales más polémicos

    La cuarta árbitra habló con el jugador y el equipo médico, y les dio las instrucciones necesarias.

    Mientras, el partido estaba detenido porque Cabo Verde aguardaba un saque de esquina. 

    El árbitro esperó a que Taliavia estuviera listo, le permitió volver al campo y, nada más entrar, se reanudó el juego con el saque de esquina.

    El incidente provocó indignación y sorpresa entre algunos jugadores de Cabo Verde.

    Según el reglamento, Tagliafico debió esperar un minuto antes de regresar.

    La acción se convirtió en uno de los momentos más polémicos del Argentina-Cabo Verde, pues los africanos iban a lanzar el córner con un rival que, en teoría, debía estar en inferioridad numérica.

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