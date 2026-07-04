Un grave error arbitral desata acusaciones de favoritismo hacia Argentina

La victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial generó gran polémica.

Según el diario «AS», la polémica no fue solo técnica, sino también por una imagen que se viralizó y generó indignación mundial.

En el minuto 115, con Argentina 3-2, Cabo Verde tuvo un tiro libre desde la izquierda.

Sidney Lúpeš Cabral lanzó el balón directamente hacia la portería de Emiliano Martínez, quien lo atajó y evitó el empate.

En el tumulto, Nicolás Tagliafico recibió un golpe en la nariz que le hizo sangrar ligeramente.

Tras más de un minuto tendido, el árbitro Drew Fisher le ordenó salir para cambiar la camiseta ensangrentada.

El cuerpo médico argentino lo atendió fuera del campo, le taponó la nariz y detuvo la hemorragia.