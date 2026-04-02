Deniz Undav. Según los análisis de Jamestown Analytics, el actual internacional alemán —sobre el que ahora se está generando un gran debate en vísperas del Mundial— fichó en su día por el Saint-Gilloise procedente del SV Meppen, equipo de la tercera división alemana. Más tarde se incorporó al Brighton, el segundo club de Bloom, y luego al VfB Stuttgart.

En enero de 2019, un tal Alexis Mac Allister fichó por el Brighton por la mísera suma de ocho millones de euros. Se formó cuidadosamente en Argentina, en el Argentinos Juniors y el Boca Juniors, antes de brillar durante casi tres años y medio en el Brighton y, finalmente, fichar por el Liverpool FC en 2023, como campeón del mundo, por 42 millones de euros.

En agosto de 2021, el Brighton fichó al Getafe y contrató por 18 millones de euros a un lateral que no había cuajado en el FC Barcelona. Un año después, Marc Cucurella fichó por el Chelsea FC por algo más del triple (65 millones de euros). El mismo camino siguió Moisés Caicedo, a quien el Brighton fichó en 2021 procedente de Colombia por algo menos de 30 millones de euros, cedió al Beerschot de Bélgica y, un año y medio después, vendió a los Blues por la increíble cifra de 116 millones de euros.

Son al menos estos cuatro ejemplos del pasado reciente los que seguramente habrán causado impresión en Said El Mala. El desvío por el Brighton solo puede ser beneficioso para su carrera y su propio valor de mercado. Es prácticamente el plan de carrera perfecto para alguien como este joven alemán de 19 años, cuando el salto a un club de la máxima categoría parece aún demasiado grande tras una sólida primera temporada en la Bundesliga con el 1. FC Köln y el momento de dar el salto definitivo aún no apremia en absoluto.

A El Mala ya no le faltan ofertas ni el interés de esos grandes clubes. Pero el gran favorito en la pugna por el talentoso delantero no es el Arsenal, el Chelsea, el FC Bayern, el BVB, el Inter de Milán o el París Saint-Germain. Son los Seagulls, con los que la familia El Mala incluso habría llegado ya a un acuerdo verbal. Ahora están pendientes las negociaciones con el Effzeh sobre las condiciones del traspaso, que al parecer se han complicado bastante. Según informa Sport Bild, el Colonia ha elevado sus exigencias a 50 millones de euros, y es dudoso que el Brighton las acepte. En realidad, el acuerdo debería cerrarse en 35 millones de euros.

El Brighton ya ofreció el verano pasado —sin que El Mala hubiera disputado ni un solo minuto en la Bundesliga— 20 millones de euros. Al parecer, el Colonia también habría rechazado un traspaso en invierno por la friolera de 30 millones de euros.