Un exjugador joven del Real Madrid habla sobre las sesiones de entrenamiento impresionantes con Xabi Alonso y revela que anotó el primer gol de la carrera como entrenador de la leyenda del Liverpool

El viaje de Andrés lo ha llevado desde los campos juveniles de Madrid hasta el centro del mediocampo de Stuttgart, pero uno de sus recuerdos más definitorios se remonta a 2018. Con solo 13 años, ingresó a la academia de Madrid y pronto conoció a Alonso, quien dejaría una huella duradera en él.

Chema recuerda esa temporada vívidamente. Alonso, que entonces comenzaba su carrera como entrenador en la academia juvenil de Madrid, todavía estaba en transición de ser un mediocampista icónico a ser un técnico. En el primer partido de su carrera como entrenador, el primer gol bajo el liderazgo de Alonso lo marcó un joven Andrés.

“Él fue mi primer entrenador en el Real Madrid. Llegamos juntos al equipo Sub-14 A, y marqué el primer gol en el primer partido en un rebote, lo cual es una historia algo divertida”, dijo en una entrevista con AS.

Pero no fue el gol lo que más se le quedó grabado, fue el entrenamiento.

"Cuando las sesiones de entrenamiento terminaban, se quedaba practicando pases a los porteros o balones largos que iban directamente a sus pies; era espectacular", añadió. "Nos hacía practicar con él, pero por supuesto, no había comparación entre sus pases y los nuestros."