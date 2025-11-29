Un ex empleado del Chelsea podría enfrentar una sentencia de cárcel de 10 años después de admitir haber defraudado al club por más de £200,000

Cuando se le preguntó si el Chelsea merece ser visto como un aspirante legítimo al título, Arteta evitó comentarios inflamatorios y en su lugar ofreció una evaluación mesurada de sus oponentes.

El entrenador español dijo: "Creo que todos estamos allí, y ellos están allí porque realmente merecen lo que han hecho en los últimos años. Creo que la plantilla que han reunido, los números que tienen, la calidad que tienen, la cantidad de entrenadores que tienen, tiene sentido que lo que está pasando allí sea muy, muy positivo y merecen estar allí."

Cuando se le presionó sobre si todavía considera al Chelsea el equipo más potente en ataque de la liga, Arteta agregó: "Lo fueron [los mejores la temporada pasada], la muestra ahora esta temporada es temprana, por lo que es difícil decirlo. Pero es uno de los equipos que más disfruto ver y tienen mucha fluidez, tienen mucha amenaza, tienen mucho talento individual, tienen muy claro lo que quieren hacer y por eso son muy difíciles."

El partido del domingo es un potencial de seis puntos para el Chelsea mientras siguen decididos a alcanzar a los Gunners en la carrera por el título. Tres puntos no solo pondrán fin a la espera de siete años, sino que los impulsarán directamente a ser contendientes al campeonato.