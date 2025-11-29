Un ex empleado del Chelsea podría enfrentar una sentencia de cárcel de 10 años después de admitir haber defraudado al club por más de £200,000
Gerente de tesorería de larga trayectoria enfrenta cárcel tras fraude de cuatro años
Walsh presentó su declaración en el Tribunal de Magistrados de Westminster el viernes, confirmando el cargo de fraude por abuso de posición relacionado con delitos cometidos entre junio de 2019 y octubre de 2023. Cuando se le preguntó cómo deseaba declararse, respondió en voz baja: "Culpable". El magistrado Kieran O'Donnell informó a Walsh que la magnitud del fraude colocaba el delito fuera del alcance de las competencias de sentencia de los magistrados.
El magistrado Kieran O'Donnell le dijo a Walsh: "Se le ha acusado de un delito de fraude que supera las £200,000 contra el Chelsea Football Club. Se ha declarado culpable del delito y supera nuestras competencias en cuanto a la sentencia. Necesitará ser enviada a un tribunal de la corona para la sentencia, donde tienen las competencias adecuadas."
- Getty Images Sport
Chelsea informó del fraude en 2022
Walsh, quien ha vivido en Chelsea y trabajado para el club de fútbol durante más de 20 años, recibió libertad bajo fianza incondicional. Será sentenciada en el Tribunal de la Corona de Isleworth en una fecha aún por determinar. Según las pautas de sentencia, la fiscalía confirmó que el caso se encuentra en la categoría "A", lo que significa que conlleva un punto de partida de cinco años de prisión y un rango potencial de tres a seis años.
Se entiende que Chelsea descubrió la irregularidad financiera a principios de 2022 y rápidamente remitió el asunto a la policía. El perfil de LinkedIn de Walsh indica que fue promovida a asistente de tesorería a tiempo completo en julio de 2020. Dado su papel, se esperaba que salvaguardara los intereses financieros del club, pero según los fiscales, ella "abusó deshonestamente" de esas responsabilidades durante varios años.
El choque del Arsenal se avecina en medio de turbulencias en Stamford Bridge
A medida que continúan los procedimientos legales fuera del campo, Chelsea se está preparando para uno de sus enfrentamientos más desafiantes de la temporada, ya que están listos para recibir al Arsenal en Stamford Bridge el domingo. El equipo de Enzo Maresca ha escalado al segundo lugar con tres victorias consecutivas, pero ahora se enfrenta a un oponente que ha dominado esta rivalidad londinense en los últimos años. Chelsea ha vencido al Arsenal solo una vez en sus últimos 11 encuentros de la Premier League y no ha derrotado al Arsenal en Stamford Bridge durante siete años. El impacto de Arteta es central en esa transformación. Su primera derrota como entrenador del Arsenal fue a manos del Chelsea en diciembre de 2019. Desde entonces, ha logrado siete victorias en 11 enfrentamientos, dándole un 58.3 por ciento de tasa de victorias contra los Blues, que es la tercera más alta de cualquier entrenador de la Premier League que se ha enfrentado al Chelsea al menos diez veces, solo detrás de Pep Guardiola y Kenny Dalglish.
- Getty Images Sport
Arteta elogia la fortaleza del Chelsea antes del derbi
Cuando se le preguntó si el Chelsea merece ser visto como un aspirante legítimo al título, Arteta evitó comentarios inflamatorios y en su lugar ofreció una evaluación mesurada de sus oponentes.
El entrenador español dijo: "Creo que todos estamos allí, y ellos están allí porque realmente merecen lo que han hecho en los últimos años. Creo que la plantilla que han reunido, los números que tienen, la calidad que tienen, la cantidad de entrenadores que tienen, tiene sentido que lo que está pasando allí sea muy, muy positivo y merecen estar allí."
Cuando se le presionó sobre si todavía considera al Chelsea el equipo más potente en ataque de la liga, Arteta agregó: "Lo fueron [los mejores la temporada pasada], la muestra ahora esta temporada es temprana, por lo que es difícil decirlo. Pero es uno de los equipos que más disfruto ver y tienen mucha fluidez, tienen mucha amenaza, tienen mucho talento individual, tienen muy claro lo que quieren hacer y por eso son muy difíciles."
El partido del domingo es un potencial de seis puntos para el Chelsea mientras siguen decididos a alcanzar a los Gunners en la carrera por el título. Tres puntos no solo pondrán fin a la espera de siete años, sino que los impulsarán directamente a ser contendientes al campeonato.