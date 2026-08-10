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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Un equipo que espera a la ciudad de los sueños: Neom escribe una historia saudí poco habitual

FEATURES
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
1ª División
A. Lacazette
C. Galtier
S. Benrahma
Arabia Saudita
Francia
Argelia

Una historia excepcional: una apuesta por el futuro

El club deportivo NEOM continúa construyendo su identidad dentro del fútbol saudí en paralelo con el proyecto de desarrollo NEOM, en el noroeste del Reino, después de que el equipo incorporara nombres destacados como Alexandre Lacazette y Saïd Benrahma, y de que disputara ya una temporada completa en la Liga Profesional Saudí.

NEOM disputa actualmente sus partidos en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid, en Tabuk, con capacidad para unos 12.000 espectadores, hasta que se complete la construcción de su futuro estadio dentro del proyecto NEOM.

El club está vinculado al proyecto NEOM, que contempla el desarrollo de varios grandes proyectos en el noroeste de Arabia Saudí, entre ellos "The Line", el proyecto urbano que representa uno de los ejes principales de la visión de futuro de la región.

Se espera que el fútbol tenga presencia dentro de esta visión, ya que los planes de Arabia Saudí para albergar el Mundial 2034 incluyen el proyecto del estadio de NEOM, que se propone que tenga capacidad para más de 46.000 espectadores y que se convertirá en el estadio del club NEOM tras el torneo.

Eldiario español AS publicó el lunes un reportaje sobre el club saudí bajo el título "NEOM: un club de fútbol para una ciudad que aún no (está terminada)".

  • De Al Fateh a NEOM

    El diario español señaló: "El club tiene una historia que precede a su vinculación con el proyecto Neom; fue fundado en 1965 y, durante distintas etapas, se le conoció como club Al-Suqoor antes de ser rebautizado como club deportivo Neom en el marco de la mayor inversión en el deporte saudí".

    La transformación llegó también a nivel del equipo, después de que Neom ascendiera a la Liga Profesional Saudí (Roshn) en 2025 e incorporara durante el periodo siguiente a varios jugadores conocidos, entre ellos Lacazette, procedente del Lyon, y Saïd Benrahma, exjugador del West Ham, además de Nathan Zézé, Luciano Rodríguez y el capitán de la selección saudí y exjugador del Al-Hilal, Salman Al-Faraj.

    Asimismo, el francés Christophe Galtier, que anteriormente dirigió al Paris Saint-Germain, al Lille y al Niza, asumió la dirección técnica del equipo.

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    Neom terminó su primera temporada en la Liga Profesional Saudí 2025-2026 en el octavo puesto entre 18 equipos, tras lograr 12 victorias en 34 partidos y sumar 45 puntos.

    Lacazette fue el máximo goleador del equipo con 11 goles, aventajando por un tanto a Benrahma.

    El club se marca objetivos mayores para la próxima etapa, en paralelo a la continuidad de los trabajos en los proyectos de Neom y al desarrollo de la infraestructura deportiva vinculada a ellos.

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  • Estadio futurista

    Se espera que el estadio de NEOM forme parte del proyecto "The Line", con un diseño que apunta a albergar a más de 46.000 espectadores, y a una altura superior a los 1.150 pies sobre el nivel del suelo, según la visión recogida en el expediente de candidatura para el Mundial de 2034.

    Con el desarrollo del proyecto aún en marcha, el club NEOM permanece en una fase de transición, ya que actualmente compite en estadios ya existentes, mientras que al mismo tiempo se prepara para un futuro ligado a nuevas instalaciones deportivas dentro del proyecto NEOM.

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    El diario as concluyó: "Esto crea una de las relaciones más extrañas entre un equipo de fútbol y el lugar al que representa. La mayoría de los clubes llevan consigo la historia de su ciudad natal allá donde van. Y el club NEOM lleva el nombre de una ciudad que todavía está en construcción".

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