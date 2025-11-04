Un entrenador de primera división muere trágicamente a los 44 años tras colapsar en medio de un partido, mientras los devastados jugadores se derrumban en lágrimas
Acontecimientos trágicos en la máxima categoría de Serbia
El partido en cuestión tuvo lugar el domingo por la noche, con el Radnicki enfrentándose al Mladost. Dicho encuentro se detuvo después de 22 minutos. Tras colapsar, Zizovic recibió atención médica urgente y fue trasladado al hospital.
El juego continuó mientras los presentes en el estadio esperaban actualizaciones, con la noticia más angustiante siendo entregada 20 minutos después de que el partido se reanudara. Se han compartido en las redes sociales imágenes de la reacción a eso, con jugadores desconsolados cayendo al suelo.
Juego abandonado tras la devastadora noticia
Muchos jugadores quedaron en lágrimas mientras las estrellas de Radnicki buscaban consolarse mutuamente. La decisión había sido tomada por los oficiales del partido de continuar el juego después de que Zizovic fuera transportado al hospital. Posteriormente se abandonó una vez que las devastadoras noticias desde lejos se filtraron.
Zizovic, quien puso fin a su carrera como jugador en 2016, estaba participando en solo su tercer juego como entrenador de Radnicki, habiendo sido nombrado el 23 de octubre. Hizo dos apariciones internacionales para Bosnia y Herzegovina como jugador, después de haber pasado su carrera jugando en su tierra natal y en la vecina Albania.
Declaración de Radnicki 1923
Zizovic deja atrás a tres hijos. Un comunicado de Radnicki decía: “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani.
“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino ante todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una marca profunda en los corazones de todos los que lo conocieron.
“El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron el amor por el fútbol con él. Descansa en paz, Joven.”
- Getty
Homenaje de la FA serbia
La Federación Serbia de Fútbol dijo en un comunicado tras conocer su fallecimiento: “La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador de FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Mozzart Bet Super Liga de Serbia entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani.
“Su partida prematura representa una pérdida tremenda para toda la comunidad futbolística. La Asociación de Fútbol de Serbia expresa sus más profundas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros de FK Radnicki 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y trabajo. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre.”
Los gigantes serbios Partizan Belgrado, que deben enfrentarse a Radnicki a principios de diciembre, añadieron en un comunicado propio: “Con tristeza, recibimos la noticia de que el entrenador de Radnicki de Kragujevac, Mladen Zizovic, ha fallecido repentinamente. Nuestras sinceras condolencias a la familia, amigos y club.”