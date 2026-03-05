Met Police/Getty
Un entrenador de la Premier League, sancionado con seis meses sin carné tras un incidente con su BMW en una zona con límite de velocidad de 20 mph
Glasner multado por exceso de velocidad en el sur de Londres
El último incidente relacionado con el entrenador austriaco tuvo lugar en julio de 2025, mientras Glasner conducía por Bermondsey, al sur de Londres. Una cámara de velocidad le captó conduciendo su coche por Old Kent Road poco antes de las 7:30 de la mañana.
Glasner ya estaba de mal humor en ese momento, ya que solo tres días antes, el Palace, tras su histórico triunfo sobre el Manchester City en la final de la FA Cup de 2025, se había enterado de que iba a descender de la Europa League a la Conference League.
El jefe del palacio aceptó la prohibición sin audiencia judicial.
El hombre de 51 años, al escribir al Tribunal de Magistrados de Willesden, se declaró culpable de conducir a 29 mph en una zona con un límite de 20 mph el 27 de enero. Aceptó que se le impondría una prohibición sin una audiencia pública al enviar una segunda carta el 16 de febrero. Se ha comprometido a no volver a infringir la ley y no ha intentado convencer a las autoridades de que se le exima de la inhabilitación.
Glasner escribió: «Acepto plenamente la responsabilidad de mis actos y comprendo la gravedad del asunto. He tomado medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir. Debido a la naturaleza de mi cargo, me aseguraré de tomar las medidas necesarias para resolver el problema».
Por qué se le ha prohibido conducir a Glasner
El jefe de los Eagles estaba sujeto a una prohibición automática debido a infracciones previas en su licencia. Glasner había intentado inicialmente pagar una multa para resolver el asunto, pero la Policía Metropolitana dejó claro que se solicitaría un proceso judicial por exceso de velocidad. Un magistrado ha impuesto la inhabilitación de seis meses.
La asistente social Emily Delroy dijo sobre la retirada de Glasner de las carreteras: «Se realizó el pago y se proporcionaron los datos del carné para su validación electrónica. Sin embargo, los puntos de penalización adicionales habrían dado lugar a un total de 12 o más puntos en el carné. Se ha solicitado un reembolso y el asunto se ha remitido al equipo de la fiscalía para que se emita una notificación de justicia única».
Además de la prohibición de conducir, Glasner también debe pagar una multa de 660 libras, 130 libras en concepto de costas y 264 libras en concepto de recargo por víctima.
Glasner dejará Selhurst Park en verano.
Glasner, cuyo nombre ha sonado para ocupar el puesto vacante de entrenador permanente del Manchester United, ya que Michael Carrick ocupa el cargo de forma interina con los Red Devils, volverá al banquillo el jueves, cuando el Palace visite al Tottenham, su vecino londinense, que ahora seencuentra a solo dos puestos y un punto por encima de la zona de descenso de la Premier League.
