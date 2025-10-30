Un delantero en pleno auge presiona para un traspaso en enero pocos meses después de unirse al Levante, en medio del interés de Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal

Eyong comenzó su carrera en la academia del Cádiz antes de unirse al Villarreal y terminar en su equipo B en la tercera división de España. La temporada pasada, jugó cuatro veces para el Submarino Amarillo en La Liga y anotó un gol. Buscando más regularidad en el fútbol del primer equipo, se trasladó al Levante, donde ha tenido un buen comienzo.

Eyong es conocido por moverse entre líneas para explotar espacios, ofreciéndose como una opción de pase constante. Sin el balón, contribuye defensivamente iniciando la presión y rompiendo el juego de construcción del rival. Dotado de velocidad, fuerza y conciencia posicional, Eyong se ha convertido en una parte crucial del ataque del Levante, formando una fuerte asociación con Iván Romero en su esquema 4-4-2. Su movimiento, tiempo y habilidad con el balón lo convierten en una parte importante del ataque del Levante. Durante los contraataques, Eyong utiliza su velocidad deslumbrante para correr detrás de los defensores y explotar espacios abiertos.

Defensivamente, a Eyong a menudo se le asigna la tarea de iniciar la contrapresión presionando al jugador en posesión o cortando las líneas de pase hacia el pivote del mediocampo del oponente.