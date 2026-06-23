El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, declaró en MagentaTV que era «molesto que el VAR no tuviera el valor, como en el penalti, de decirle al árbitro: “Sal un momento y echa un vistazo a cómo se produjo el 1-0”». Para Rangnick fue «falta clara sobre Xaver Schlager».

De haberlo apreciado así, el árbitro Amin Mohamed Omar habría anulado el tanto que dio la ventaja a Argentina. Sin embargo, tras una falta de Mac Allister sobre Rodrigo De Paul, el balón llegó a Messi, quien desequilibró el partido y, unos segundos después, recibió en el borde del área para marcar con su habitual sangre fría.

«Para mí, eso es una falta», coincidió Jürgen Klopp con Rangnick en su papel de experto en MagentaTV. Thomas Müller, también en el panel, añadió: «Desde la grada parecía falta. En terreno neutral, para mí es falta, pero como el árbitro dejó pasar otras acciones y el balón también fue tocado, es difícil anularla».

Mac Allister llegó por detrás, tocó el balón pero sobre todo impactó a Schlager, que quedó tendido tras el choque. “Desde fuera es una acción sin solución”, explicó en MagentaTV el exárbitro Patrick Ittrich, retirado tras la pasada temporada, y justificó la no intervención del VAR: “Se toca el balón, pero también al jugador. Es criterio del árbitro. Si pita, está bien. Si no pita, también está bien. Tiende más bien a ser falta, pero ha dejado seguir el juego».