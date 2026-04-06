El alemán Hans Flick, entrenador del Barcelona, tiene previsto consolidar su nueva arma ofensiva, con la que logró derrotar al Atlético de Madrid el pasado sábado en el estadio «Riazor Metropolitano».
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Un arma letal... Flick recurre a una vieja artimaña para atrapar al Atlético
El truco de Fleck
Según el diario español «Mundo Deportivo», Flick ideó la estrategia de recurrir a Dani Olmo como falso delantero tras el descenso en el rendimiento goleador de la pareja formada por Robert Lewandowski y Ferran Torres durante los últimos dos meses, lo que llevó al entrenador alemán a buscar una solución poco habitual.
El diario reveló que, tras la trabajada victoria sobre el Rayo Vallecano con un gol de Araujo, se produjo un debate táctico en el seno del cuerpo técnico del Barcelona sobre la conveniencia de cambiar la identidad de la punta de lanza, con una disyuntiva entre Olmo, Rashford y Firmino, antes de que Flick decidiera dar confianza a Dani tras el parón internacional, una decisión que se tradujo en una gran eficacia ofensiva, plasmada en una asistencia y una participación directa en dos ocasiones de gol.
Instrucciones estrictas
Olmo comenzó el partido contra los «rojos y blancos» con instrucciones estrictas de bajar a recibir el balón desde la profundidad, lo que le permitió atraer a defensas como Le Normand fuera de sus posiciones, creando así espacios para las internadas de Marcus Rashford y Fermin López.
Además, la estrella española hizo gala de su habilidad técnica en espacios reducidos mediante pases de «tiki-taka» y regates, entre los que destacó un pase entre las piernas de Jerry.
Los primeros indicios de esta arma técnica se hicieron evidentes en el minuto 35, tras una jugada combinada con Lamine Yamal, en la que Olmo recibió el balón y lo controló con maestría antes de pasárselo a Fermín, quien a su vez se lo cedió a Yamal, para que este último ejecutara un tiro raso que se estrelló en el poste.
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Repetición del plan
La eficacia de esta «jugada» quedó patente en el minuto 42, cuando Olmo aprovechó su capacidad para conectar con Rashford y le sirvió un pase decisivo que lo dejó solo ante el portero Musso, para marcar el gol del empate del Barça.
Pero la emoción no se detuvo ahí, ya que en el minuto 70 se produjo la jugada más bella: Olmo recibió un balón en profundidad de Ferran Torres y, con un toque mágico de tacón derecho, lo levantó por encima del defensa y siguió su carrera hacia el área, antes de devolverlo a Torres, quien disparó con fuerza y el portero Musso lo detuvo con maestría, en una jugada que el periódico calificó de merecedora de entrar en la historia por su brillantez táctica.
El periódico señaló que el éxito de Olmo en el papel de falso delantero animó a Flick a repetir esta experiencia contra el Atlético el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.