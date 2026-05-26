¡Un año más! Alisson se quedará en el Liverpool pese al interés de la Serie A

Las especulaciones sobre el futuro de Alisson aumentaron tras el final de la Premier League, especialmente después de su regreso de la lesión contra el Brentford. Ese partido hizo temer a la afición del Liverpool que fuera su despedida.

Sin embargo, el Liverpool se muestra cada vez más seguro de que el internacional brasileño seguirá en Anfield la próxima temporada. La decisión del club de activar la renovación de su contrato a principios de este año refleja su intención de mantener al jugador de 33 años en la plantilla.

Pese a que la Juventus busca un nuevo portero y, según La Gazzetta dello Sport, ya habló de condiciones personales con el jugador a principios de mayo, aún no hay acuerdo entre los clubes.