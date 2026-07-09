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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Un año de Daspo para Orban: ¿podrá jugar?

Hellas Verona
G. Orban

Sancionan a un jugador del Hellas por los incidentes tras el Verona-Milan.

Un año de Daspo para Gift Orban. Según «La Repubblica», la jefa de policía de Verona, Rosaria Amato, le ha notificado la sanción por los hechos ocurridos tras el partido Verona-Milan del 19 de abril en el estadio Bentegodi. Según la Digos, su actitud provocó la reacción violenta de los aficionados y puso en riesgo el orden público.


La medida le impide asistir como espectador a estadios y pabellones, pero no le impedirá jugar si regresa a Italia la próxima temporada. Tras su cesión al Verona, Orban ha vuelto al Hoffenheim, dueño de su ficha.


  • LA PELEA

    El incidente ocurrió cuando Orban dejaba el estadio en coche. Según los investigadores, el jugador se irritó porque un joven aficionado de los «gialloblù» le pidió un selfie. Tras ignorar otras peticiones de fotos y autógrafos, la tensión aumentó cuando un seguidor golpeó el coche del futbolista. Orban detuvo el vehículo, se bajó y se abalanzó sobre el aficionado, lo que desencadenó una pelea que los presentes grabaron con sus móviles.


    Agentes de la Digos, ya presentes en la zona, intervinieron de inmediato para separarlos e iniciar las investigaciones. Luego, Orban retrocedió y pidió disculpas al aficionado y al público.



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