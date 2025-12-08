¿La última oportunidad de Xabi Alonso? El técnico del Real Madrid se juega el puesto ante el Manchester City

Hace apenas seis semanas, el Real Madrid celebraba la gloria de un triunfo en el Clásico ante el Barcelona que le otorgaba una ventaja de cinco puntos en lo más alto de la liga. Hoy, el panorama es muy distinto. Los Blancos vienen de sufrir un sorprendente 2-0 en casa frente al Celta de Vigo, la primera victoria de Os Celestes en el Santiago Bernabéu en 19 años. Con este tropiezo, el equipo de Xabi Alonso ha caído a cuatro puntos del Barça y, si el Villarreal gana su partido pendiente, el Madrid podría descender al tercer puesto. Tras el duro golpe, el exentrenador del Bayer Leverkusen —que asumió el cargo este verano— calificó el resultado como “un revés significativo”.

Alonso explicó ante los medios: “Habíamos preparado este partido, después de enfrentar al Bilbao, para jugar a un ritmo alto y presionar ante un gran rival. Nos faltaron cosas en algunas zonas, y la lesión cambió por completo nuestros planes. Es una mala noticia; ya veníamos arrastrando varios problemas físicos. Este es otro golpe importante. Nos costó reaccionar; quizá nuestra mejor respuesta llegó cuando nos quedamos con diez. Aun así, el equipo presionó, corrió e intentó. Entendemos la frustración de los aficionados. El miércoles debemos mostrar una cara distinta”.

El Madrid afronta este mal momento con numerosas bajas en defensa: Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, entre otros, siguen en la lista de lesionados.