UEFA valora al Santiago Bernabéu renovado como sede de la final de la Champions League
El Santiago Bernabéu alberga el primer partido de la NFL en España
Un renovado Santiago Bernabéu fue escenario el domingo de un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que terminó 16-13 a favor de los Dolphins. El encuentro contó con una notable asistencia de aficionados locales e internacionales. Según Defensa Central, la UEFA quedó impresionada con la transformación del estadio. A pesar de una relación reciente algo tensa con el club, el organismo europeo elogió el innovador diseño del nuevo Bernabéu y dejó abierta la posibilidad de celebrar allí una futura final de la Champions League, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.
El plan de Florentino Pérez es exitoso
En 2023, Florentino Pérez detalló el alcance de la renovación del Santiago Bernabéu: “La inversión en tecnología se ha incrementado en todas las áreas del Tour del Bernabéu. El Museo será mucho más amplio y los espacios se han rediseñado para resultar más atractivos. El recorrido tradicional se ha ampliado con dos nuevas rutas.
La iluminación del césped también ha sido revolucionada, pasando de un espectro fijo a uno variable, lo que permite utilizar toda la gama de colores de la luz natural; es la primera vez que se aplica en el mundo con resultados espectaculares. Además, se ha mejorado la oferta gastronómica de los bares, elevando la experiencia para socios y aficionados.
Todo esto supone un gran esfuerzo en infraestructuras, que no solo mejora la experiencia del visitante, sino que optimiza la generación de ingresos. Para financiar estas inversiones y gastos adicionales, hemos optado por una financiación a largo plazo que no afecte el balance del club a corto plazo. El presupuesto destinado asciende a 370 millones de euros. Gracias a la sólida posición financiera del Real Madrid, hemos conseguido condiciones de financiación muy favorables, respaldadas por nuestra calificación A, equivalente a la del Reino de España.”
Posibles obstáculos para que el Santiago Bernabéu albergue la final de la Champions League
La única barrera que podría impedir que el Santiago Bernabéu albergue una final de la Liga de Campeones es la decisión del propio club. Para obtener los derechos de organización, el Real Madrid tendría que presentar una oferta, pero según el informe, no tienen interés en hacerlo. Además, el club ve este tipo de eventos como oportunidades de generar ingresos significativos: el reciente partido de la NFL en el estadio reportó más de 80 millones de euros, sin contar las ventas de entradas y otras actividades comerciales y de hospitalidad en la ciudad.
¿Cuándo juega nuevamente el Real Madrid en el Santiago Bernabéu?
El Real Madrid ha dado un paso importante en la remodelación de su estadio al eliminar el nombre “Santiago” del mismo. A partir de ahora, el icónico recinto será conocido simplemente como Bernabéu, y también se actualizarán los cambios correspondientes en el logotipo, según informa Diario AS.
El estadio fue nombrado en honor al legendario futbolista y presidente del club, Santiago Bernabéu de Yeste, en 1955. Aunque el nombre cambia, se espera que su legado siga intacto. Por ahora, el Madrid no disputa partidos en casa, con un regreso programado para el 7 de diciembre contra el Celta de Vigo en LaLiga.
