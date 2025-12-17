'Tuvo la oportunidad y la aprovechó' - Hansi Flick elogia a Marc-Andre ter Stegen mientras el portero hace un regreso triunfal al once titular del Barcelona
Ter Stegen de vuelta en el equipo
El entrenador del Barcelona, Flick, ofreció una elogiosa evaluación de Ter Stegen tras el sorpresivo regreso del portero alemán a la alineación titular para el partido de la Copa del Rey contra Guadalajara el martes, describiendo la decisión como un paso necesario en la rehabilitación del veterano mientras elogiaba el "respeto" que se le debe al capitán del club.
Flick optó por utilizar a Ter Stegen para la victoria por 2-0, a pesar de las amplias expectativas de que Wojciech Szczesny sería el encargado de reemplazar al actual número uno Joan García. Con García siendo dado un descanso, la suposición era que el portero polaco sería el elegido. En cambio, Flick recurrió a su compatriota, ofreciendo a Ter Stegen sus primeros minutos competitivos después de un largo tiempo fuera de los terrenos de juego.
La apuesta dio frutos, con el Barcelona asegurando una victoria que Flick atribuyó en gran parte a la fortaleza "mental" de su equipo. Sin embargo, el discurso posterior al partido estuvo dominado por el regreso del portero de 33 años, quien produjo una serie de atajadas meritorias para recordar al cuerpo técnico su calidad perdurable.
Una cuestión de respeto
Hablando con los periodistas después del pitido final, Flick habló sobre las discusiones internas que llevaron a la sorpresa en la alineación del equipo. Reveló que la decisión no se tomó al azar, sino que fue un movimiento calculado acordado por todo el cuerpo técnico para honrar los doce años de servicio de Ter Stegen a los gigantes catalanes.
"Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que ha estado aquí", explicó Flick, ofreciendo una visión de la inteligencia emocional detrás de la selección. "Hablamos con el resto de los entrenadores y queríamos darle la oportunidad de jugar. Está de vuelta, es solo para este partido y creo que es un buen próximo paso."
El técnico quiso enfatizar que la inclusión de Ter Stegen fue una recompensa por su arduo trabajo tras bambalinas durante su recuperación. Habiendo pasado meses viendo desde las gradas o el banco mientras Joan García consolidaba su lugar como el nuevo titular, el profesionalismo de Ter Stegen requería reconocimiento.
"Es el capitán del equipo," reiteró Flick. "Tuvo la oportunidad de regresar y la aprovechó. Ha dado mucho al club y debe ser respetado."
'Solo para este partido'
Mientras que los elogios fueron efusivos, Flick fue igualmente cuidadoso al manejar las expectativas respecto a la jerarquía de porteros en el club. El ascenso de Joan Garcia tras su llegada desde el Espanyol en el verano ha sido una narrativa significativa de la temporada del Barcelona, y el entrenador alemán se movió rápidamente para acallar cualquier especulación de que el inicio de Ter Stegen señalara un cambio permanente de guardia.
"Lo discutimos con el personal y consideramos que debía jugar", dijo Flick, antes de ofrecer la advertencia crucial: "Es solo para este partido".
La mentalidad marca la diferencia
Más allá del debate sobre el portero, Flick estaba visiblemente encantado con la aplicación colectiva de sus jugadores. En un partido donde la rotación podría haber llevado fácilmente a un juego desarticulado, el entrenador del Barcelona señaló el aspecto psicológico del rendimiento como el factor decisivo.
"La clave es la presión y la actitud," comentó el entrenador alemán, una frase que, según se informa, repitió en múltiples entrevistas a pie de campo.
Flick estaba particularmente satisfecho de que su equipo no subestimara el desafío, manteniendo su intensidad incluso con cambios en el once inicial.
"Estos partidos no son fáciles, estoy contento con la actitud de mis jugadores," concluyó. "Es la clave que explica nuestra victoria. No siempre es fácil marcar en partidos como este, pero lo hicimos."
Para Ter Stegen, la noche representó un hito personal significativo. Después del desgaste físico y mental de la rehabilitación de una lesión a largo plazo, volver a pisar el campo con el brazalete de capitán - y mantener la portería a cero en una victoria - fue el "buen siguiente paso" que su entrenador había esperado. Si llevará a minutos más regulares está por verse, pero al menos por una noche, el veterano alemán demostró que sigue siendo una presencia a tener en cuenta.