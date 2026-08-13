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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tuttosport - Suzuki-Juventus: el sí ha llegado, reconocimiento médico ya programado

Juventus
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Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

Para el portero japonés, primero el traspaso del Parma al PSG y después la cesión anual a la Juventus

La operación Zion Suzuki-Juventus ya está en la recta final. La espera de las últimas horas estaba ligada sobre todo al último visto bueno del portero japonés y a la cautela del Paris Saint-Germain, ocupado en la Supercopa de Europa contra el Aston Villa: una eventual lesión de uno de los porteros podría haber hecho saltar temporalmente la cesión.


Sin embargo, la emergencia ya ha remitido y el PSG se prepara para anunciar el fichaje de Suzuki desde el Parma por 36 millones de euros, bonus incluidos. Se espera al portero en París entre hoy y mañana para pasar el reconocimiento médico, antes de completar el traspaso.


Mientras tanto, ha sido decisivo el visto bueno del jugador a la Juventus, madurado después de haber comprendido las jerarquías parisinas: en París, Suzuki habría sido sobre todo el suplente de Safonov, mientras que en Turín se le ha planteado un papel protagonista. El salario debería repartirse a partes iguales entre la Juventus y el PSG, y también está previsto un reconocimiento para la Juventus por la revalorización técnica del jugador.



  • RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DURANTE EL FIN DE SEMANA Y FÓRMULA

    Completado el proceso con los franceses, según escribe Tuttosport Suzuki volará este fin de semana a Turín para pasar el reconocimiento médico en el J-Medical y firmar el contrato hasta el próximo junio. No habrá opción de compra, una decisión compartida por la Juventus.


    El motivo es sobre todo estratégico: con recursos limitados y varias prioridades aún por cubrir —defensa zurdo, centrocampista box to box, delantero físico y, eventualmente, lateral izquierdo—, la Juventus prefiere aplazar la gran inversión en la portería. Alternativas como Trubin y Atubolu tienen costes elevados, mientras que Vicario no termina de convencer.



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  • ¿Y el año que viene?

    Suzuki representa así una solución sólida e inmediata, a la espera de un futuro mercado más favorable. Con una mayor disponibilidad económica y una plantilla menos necesitada de intervenciones estructurales, la Juventus podrá eventualmente apostar por porteros de primerísimo nivel, desde Alisson hasta Svilar, Carnesecchi y Maignan.


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