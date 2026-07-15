Tuttosport - Juventus: Spalletti sueña con Balogun, que nunca se lesiona

La venta de Muharemovic ha liberado a la Juventus, que ahora puede fichar un portero o un delantero.La prioridad es el ‘9’, y la directiva busca un jugador físico y goleador para Spalletti.





El primer objetivo sigue siendo Randal Kolo Muani, aunque para convencer al PSG habrá que elevar la oferta hasta cerca de 40 millones de euros y garantizar las primas.



