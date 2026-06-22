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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traducido por

Tuchel derriba y reconstruye... ¿Cómo se deshizo Inglaterra del legado de Southgate?

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T. Tuchel
G. Southgate
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¿Una aventura calculada o un gran riesgo?

Desde hace años, Inglaterra busca combinar resultados con un juego atractivo. Gareth Southgate devolvió a la selección a la élite y la llevó lejos en grandes torneos, pero la llegada de Thomas Tuchel trajo ideas nuevas sobre cómo ganar.

La victoria 4-2 ante Croacia en el debut del Mundial 2026 mostró este giro. El equipo mostró más atrevimiento, verticalidad y disposición a arriesgar que en la era Southgate.

Aunque el éxito se mide en títulos, la «BBC» destaca que ya se notan diferencias claras en filosofía, selección de jugadores y estrategia para los partidos clave.

  • England HIC 2-1GOAL

    ¿El jugador primero o el sistema primero?

    La mayor diferencia entre ambos entrenadores es el punto de partida a la hora de construir el equipo. Con Southgate, el foco estuvo en aprovechar los mejores talentos de la selección, aunque eso implicara colocarlos en posiciones que no siempre potenciaban sus cualidades. El técnico inglés prefería encontrarles un hueco en la alineación.

    En la Eurocopa 2024, por ejemplo, vimos a Phil Foden como extremo izquierdo, a Cole Palmer entre líneas y a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo, aunque esas funciones no siempre se ajustaban a sus características.

    Tuchel, en cambio, ha optado por el camino opuesto. El alemán definió primero el sistema táctico y luego eligió a los jugadores capaces de cumplirlo, sin importar su fama. Por eso dejó fuera del Mundial a Foden, Palmer y Alexander-Arnold, prefiriendo futbolistas que se ajustan mejor a su plan.

    Morgan Rogers es un ejemplo claro: Tuchel lo convocó por su capacidad táctica, no por su fama.

    Así se evidencian dos filosofías opuestas: adaptar el sistema a las estrellas o elegir jugadores que se ajusten al sistema.

    • Anuncios
  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    La libertad individual frente a la disciplina colectiva

    Durante la etapa de Southgate, los jugadores disfrutaron de mayor libertad individual sobre el campo. El seleccionador inglés confiaba en que los grandes jugadores podían encontrar soluciones en los momentos complicados, así que les permitió decidir según las circunstancias.

    Este enfoque produjo momentos inolvidables, como la chilena de Jude Bellingham ante Eslovaquia en la Euro 2024.

    En cambio, Tuchel apuesta por un juego colectivo organizado: los movimientos ofensivos se ensayan de forma repetida y los jugadores los ejecutan con precisión.

    Este estilo reduce la dependencia de la creatividad individual y aporta mayor armonía y claridad en la ejecución.

    Aunque la plantilla actual carezca de las habilidades excepcionales de Foden o Palmer, Tuchel confía en que el colectivo superará al talento individual.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Acelerar el juego... La esencia del proyecto de Tuchel

    Uno de los pilares del proyecto de Tuchel es acelerar el juego en el centro del campo. En los últimos años los equipos han mejorado su organización defensiva y resulta más difícil romper los bloques compactos con pases lentos y posesión prolongada.

    Para superarlo, el cuerpo técnico de Inglaterra acelera el balón en la zona entre la defensa y el ataque, como se vio ante Croacia.

    Aunque el portero Jordan Pickford tocó el balón decenas de veces al construir desde atrás, el objetivo no era solo mantener la posesión, sino atraer al rival hacia zonas más adelantadas para luego aprovechar los espacios a su espalda.

    En cuanto Croacia avanzaba, Inglaterra se proyectaba con rapidez hacia delante, aprovechando los movimientos directos de delanteros y extremos. Este cambio de ritmo contrasta con el estilo de Southgate.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    ¿Cómo organizaba Southgate los ataques?

    Southgate optó por un estilo tranquilo y paciente. Inglaterra avanzaba con el balón mediante pases cortos y manteniendo la cohesión entre líneas.

    El objetivo era llegar al último tercio con control para luego romper las defensas. Este plan funcionó ante rivales que se replegaban.

    Sin embargo, con la evolución del fútbol moderno, algunas selecciones hallaron soluciones más eficaces para contrarrestar esta construcción lenta. Los bloques defensivos se volvieron más atrevidos y aumentaron las presiones altas organizadas.

    Ante ello, Inglaterra a veces ha sufrido para generar ocasiones, especialmente cuando sus jugadores no encuentran soluciones individuales para romper la organización defensiva rival.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Soluciones preparadas en lugar de improvisar

    Tuchel anticipa los problemas tácticos y los resuelve antes del partido. Prepara escenarios y jugadas para que el equipo supere las presiones rivales.

    Ante Croacia se vieron varias acciones preparadas: Declan Rice pasaba a la izquierda, Harry Kane retrocedía al centro y Jude Bellingham avanzaba a la última línea.

    No eran gestos aislados, sino piezas de un sistema que busca romper la presión rival y abrir espacios. Cuando funcionaba, pases largos o verticales rápidos llevaban al equipo a zonas de peligro.

    Con Southgate, en cambio, los jugadores tenían más libertad para buscar sus propias soluciones, lo que a veces aportaba flexibilidad y creatividad pero también los volvía vulnerables ante rivales bien organizados.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    La audacia frente al realismo

    El estilo de cada entrenador refleja su personalidad. Southgate es, por naturaleza, pragmático: reduce errores y riesgos, y busca el equilibrio en todas las fases del juego.

    Por eso, sus equipos no suelen ser los más agresivos en ataque, pero rara vez pierden el control del partido.

    Este estilo llevó a Inglaterra a dos finales de la Eurocopa, aunque recibió críticas por su excesivo prudencia, especialmente al conformarse con defender el marcador en vez de ampliar la ventaja.

    Tuchel, en cambio, asume más riesgos: prefiere ceder alguna ocasión al rival a cambio de aumentar su propia amenaza ofensiva y, ganando, mantiene el mismo esquema en vez de recular.

    Contra Croacia se notó: Inglaterra defendió más expuesta que con Southgate, pero generó más ocasiones.

  • England FIFA World Cup 2026 Squad AnnouncementGetty Images Sport

    ¿Llevará Tuchel a Inglaterra a la gloria?

    Es pronto para valorar el proyecto de Tuchel, pero los primeros indicios muestran que la selección inglesa vive una etapa de transformación.

    Pasó de un estilo paciente y realista, que confiaba en la calidad individual, a otro más colectivo, con soluciones tácticas y juego directo.

    Cada estilo tiene sus pros y sus contras, y cada técnico busca el éxito a su manera. Southgate aportó estabilidad y devolvió a Inglaterra a la lucha por títulos, mientras Tuchel busca ahora una identidad más atrevida y ambiciosa.

    Los próximos partidos dirán si esa audacia bastará para que Inglaterra dé el salto de contendiente a campeona del mundo.

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