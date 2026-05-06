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«Tu error es mi error»: Amad desvela el «mayor cambio» en el Manchester United bajo Michael Carrick
Una nueva era con Michael Carrick al frente
En declaraciones a Sky Sports, Amad destacó el cambio del Manchester United desde la llegada de Carrick el 13 de enero. El técnico interino suma 10 victorias, dos empates y dos derrotas en 14 partidos. Amad, vinculado al club hasta 2030, ha sido clave en esta mejora. «Disfruto mucho jugando con él [Carrick]. Es un buen tipo, habla con todos y tiene una gran relación con la plantilla. Eso ayuda mucho», afirmó.
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Creación de un vestuario unificado
Amad destaca la unidad como el cambio más significativo en el club. El marfileño, que ha jugado 30 partidos esta temporada y ha aportado dos goles y tres asistencias, señala que ya no hay miedo a equivocarse. «El cambio principal es que ahora tenemos más impacto. En el vestuario estamos muy unidos: ningún error es un problema, tu error es mi error. Somos un equipo que acepta fallar, lo intenta de nuevo y sigue adelante con el objetivo de ganar», explicó.
La influencia del cuerpo técnico
Amad reconoció el papel del cuerpo técnico en la recuperación de energía del plantel. Con 2.173 minutos jugados esta temporada, el delantero conoce las exigencias físicas y mentales del curso. «Eso ha transformado al equipo y creo que se debe a Michael Carrick, a su cuerpo técnico, a Trav [el asistente interino Travis Binnion] y al resto del personal. Son clave y aportan una energía muy importante», añadió el delantero.
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De cara a la próxima temporada
Con el billete para la próxima Liga de Campeones ya en el bolsillo, todos los ojos apuntan ahora al banquillo del Manchester United. Amad lo tiene claro: «Todos estamos contentos con él y queremos que siga la próxima temporada».