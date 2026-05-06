«Tu error es mi error»: Amad desvela el «mayor cambio» en el Manchester United bajo Michael Carrick

Amad destaca la unidad como el cambio más significativo en el club. El marfileño, que ha jugado 30 partidos esta temporada y ha aportado dos goles y tres asistencias, señala que ya no hay miedo a equivocarse. «El cambio principal es que ahora tenemos más impacto. En el vestuario estamos muy unidos: ningún error es un problema, tu error es mi error. Somos un equipo que acepta fallar, lo intenta de nuevo y sigue adelante con el objetivo de ganar», explicó.