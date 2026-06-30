El periodista especializado en fichajes Matteo Moretto ya reveló la semana pasada que el PSV está interesado en el capitán del Girona, Arnau Martínez. Tras el descenso del Girona de LaLiga, muchos jugadores buscan cambiar de equipo y varios clubes, entre ellos el PSV, quieren aprovechar la situación.

En lo que respecta a Martínez, sabemos que, al menos en un aspecto, cumple con los requisitos de Bosz. Y es que Martínez ha jugado con frecuencia como «defensa invertido» a las órdenes de Míchel, el actual entrenador del Ajax. Esta temporada también ha actuado como central o mediocentro, por lo que ya está acostumbrado a jugar en el eje del campo.

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En el Girona no llegaba tan arriba como Dest en el PSV, pero Bosz suele usar a un lateral como centrocampista en la construcción del juego, como hizo Anass Salah-Eddine contra el Nápoles.

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A su favor tiene la técnica adquirida en la cantera del Barcelona, que le permite salir airoso de apuros gracias a un gran primer control y buena conducción bajo presión.





Físicamente, sin embargo, el PSV perdería algo: Martínez no es lento, pero carece de la velocidad y explosividad de Dest. Iniciará menos regates y buscará menos el uno contra uno.

En defensa, sin embargo, resulta sólido: según Fotmob, la temporada pasada interceptó muchos balones y ganó duelos tanto en el suelo como en el aire; sobre todo en el juego aéreo, será una mejora respecto a Dest.

Además, tras el descenso del Girona, su cláusula de rescisión lo sitúa en torno a los 7,5 millones de euros, un precio atractivo para el PSV.



