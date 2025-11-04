Trent Alexander-Arnold todavía está esperando dejar su huella en el Real Madrid mientras el ex ídolo del Liverpool regresa a Anfield para un crucial enfrentamiento de Champions League

Y no se equivocaba. Alexander-Arnold efectivamente se había roto el tendón de la corva, como Madrid confirmó dentro de las siguientes 24 horas. Había dos posibles rutas en respuesta. La primera era la de simpatía hacia un jugador que estaba haciendo su camino en un nuevo club, en un nuevo país, que podría haberse evitado una casi inmediata etapa fuera de juego.

La segunda, y admitidamente más al estilo Scouse, fue algo como, 'No podría haberle pasado a un chico más agradable...'.

Aquellos teóricos de la conspiración señalaron inmediatamente que la lesión de Alexander-Arnold podría ofrecerle una 'oportunidad' para evitar el regreso a Anfield que se había añadido al calendario del Madrid cuando empataron con el Liverpool por segunda temporada consecutiva en la fase de liga de la Champions League. El defensa inglés apenas recibió la más cálida de las despedidas cuando dejó Merseyside en mayo, por lo que probablemente no tener que enfrentarse a esa misma atmósfera hostil tan pronto después le habría sentado bien a Alexander-Arnold.

De todos modos, se ha recuperado a tiempo y forma parte del equipo de Xabi Alonso para la reunión del martes entre dos de los equipos más exitosos de Europa. Sin embargo, queda por ver qué papel jugará Alexander-Arnold. Aunque ha recuperado su forma física, aún está esperando dejar verdaderamente su marca en Los Blancos tras su cambio de verano de €10 millones (£8m/$11m) que vio los sueños de Alexander-Arnold "hechos realidad".