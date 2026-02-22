Getty/GOAL
¿Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? El histórico ex lateral derecho de Inglaterra hace su selección para el Mundial de 2026 y revela a quién «descartaría»
Selección inglesa para el Mundial: Tuchel se enfrenta a decisiones difíciles
Inglaterra ha tenido una campaña de clasificación para el Mundial bastante fácil, consiguiendo el máximo de puntos en ocho partidos y sin encajar ningún gol. Ahora vienen retos más difíciles, pero la confianza en este equipo lleno de estrellas va en aumento.
Los Tres Leones cuentan con talento en casi todas las posiciones, y Tuchel tiene la tarea de encontrar la fórmula ganadora. Ha hecho algunos cambios en la alineación, dando a varios jugadores la oportunidad de impresionar, y aún le quedan dos partidos amistosos contra Uruguay y Japón en marzo antes de repartir las 26 plazas en el avión con destino a Norteamérica.
Una de sus decisiones más difíciles será determinar a quién llevar como lateral derecho, con jugadores como Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence y Kyle Walker compitiendo por ese puesto.
¿Quién debería ocupar los puestos de lateral derecho en la selección inglesa para el Mundial?
Anderson, que se convirtió en el primer futbolista negro en representar a Inglaterra cuando debutó internacionalmente en 1978, no tiene ninguna duda sobre a quién elegiría y a qué jugadores de probada eficacia dejaría fuera.
En declaraciones a la casa de apuestas BetSelect, el exdefensa del Nottingham Forest y del Arsenal Anderson dijo a GOAL: «Me gusta Reece James, debo admitirlo. Es otro jugador que puede ocupar varias posiciones, puede jugar en el centro del campo. Si hablamos de una selección para ir al Mundial, si pudiera elegir, probablemente lo llevaría. Lo vi jugar en Wembley cuando marcó de falta, jugó muy bien esa noche. Me gusta Reece James. Ahora es el capitán del Chelsea, así que ha madurado y ha adquirido experiencia.
Por otro lado, me gusta Livramento: joven, prometedor, muy atlético. Entre esos dos. Trent ha tenido una temporada un poco rara, ha estado entrando y saliendo del Real Madrid y no juega de forma regular. Yo lo descartaría, pero creo que los dos que he mencionado estarán ahí o por ahí».
¿Sigue teniendo Maguire un papel que desempeñar con los Tres Leones?
Mirando más allá de la defensa de cuatro, Anderson, ganador de la Copa de Europa y que también jugó en el Manchester United en su época de futbolista, cree que el central Harry Maguire, con 64 partidos internacionales a sus espaldas, aún puede encontrar un hueco en los planes de Tuchel.
Anderson añadió sobre el jugador de 32 años, que nunca ha defraudado a su país en los torneos: «No ha jugado muchos partidos hasta la llegada de Michael Carrick, pero ha entrado en el equipo y lo ha hecho muy, muy bien. Si mantiene esa forma hasta el final de la temporada, hay que contar con él por su experiencia y todo lo que ello conlleva».
Partidos de Inglaterra: Fechas de amistosos y Copa del Mundo 2026
Tuchel ha prometido hablar con tantos aspirantes al Mundial como sea posible antes de decidir su selección definitiva. El exentrenador del Chelsea, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich ha declarado: «Ahora mi trabajo consiste en ponerme en contacto con todos, con jugadores como Trent. Jugadores que están en nuestra lista preliminar, 55, 60 jugadores, para contactar con ellos, estar en contacto con ellos, explicarles por qué no están aquí. Explicarles lo que tienen que hacer, en qué pueden mejorar. ¿Pueden hacer algo o es solo una elección? Así que este es mi trabajo en las próximas semanas y meses.
«Odio las llamadas telefónicas. Prefiero FaceTime. Así al menos puedo ver la expresión y hacerme una idea de la persona. O tengo que visitarlos, visitar los entrenamientos, los campos de entrenamiento.
Podemos hacer visitas en grupo. Podemos visitar a Jude [Bellingham] y Trent. Y visitar los clubes. Y a algunos de ellos les llamaremos. Ya veremos. Creo que es importante que me ponga en contacto con todos, incluso con los chicos a los que no hemos seleccionado tan a menudo, para decirles dónde están y darles una opinión sincera».
Después de viajar a Estados Unidos, Inglaterra disputará partidos amistosos previos al torneo con Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida. La búsqueda del primer gran trofeo en el fútbol masculino desde 1966 comenzará contra Croacia el 17 de junio.
