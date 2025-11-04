Trent Alexander-Arnold llamado 'rata' mientras famoso mural de Liverpool es vandalizado antes del regreso del defensor a Anfield con el Real Madrid

Esta no es la primera vez que la obra de arte ha sido atacada. En mayo, justo antes de la última aparición de Alexander-Arnold con el Liverpool, el mismo insulto, "rata", apareció en el mural. En 2022, antes de un derbi de Merseyside, los vándalos atacaron nuevamente, salpicando pintura azul en el arte callejero en lo que parecía ser una burla inspirada en el Everton. El mural también llevaba un mensaje de solidaridad, con un guiño a Fans Supporting Foodbanks, una causa que Alexander-Arnold apoyó durante su tiempo en Liverpool.

A pesar de las críticas, Alexander-Arnold reveló que sus sentimientos por el Liverpool permanecen iguales y ninguna cantidad de odio cambiará eso. Hablando con Prime Video Sport antes del choque de la Liga de Campeones del martes, dijo: "Cuando se anunció el sorteo, creo que todos sabían que iba a suceder, estaba destinado a que ese enfrentamiento ocurriera. Obviamente, son un equipo de primer nivel, así que sabía que en algún momento terminaría regresando allí o jugando contra el Liverpool. Está sucediendo tan pronto. Emociones encontradas. Creo que será un juego muy, muy difícil, pero uno que me entusiasma."

Cuando se le presionó sobre la recepción hostil que podría enfrentar, el internacional inglés dijo: "La forma en que sea recibido es decisión de los fanáticos. Siempre amaré al club, siempre seré fan del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y las cosas que logramos juntos; vivirán conmigo para siempre. Pase lo que pase, mis sentimientos no cambiarán hacia el Liverpool. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida y, no importa cómo sea recibido, eso no cambiará."