Trent Alexander-Arnold finalmente 'listo' para comenzar con el Real Madrid mientras Xabi Alonso ofrece una actualización sobre el fichaje de verano
TAA regresó a Anfield el martes
Real Madrid tiene la oportunidad de aventajar por ocho puntos a sus rivales Barcelona el domingo, los campeones defensores no jugarán hasta más tarde en la noche del domingo cuando se enfrenten al Celta Vigo. Los Blancos han tenido un inicio fulgurante bajo el mando de Xabi Alonso ganando 10 de 11 partidos de liga, incluyendo su triunfo en El Clásico el mes pasado.
Goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham le dieron al Real Madrid una victoria por 2-1 sobre Barcelona en un encuentro acalorado en el Bernabéu. Alexander-Arnold estuvo lo suficientemente en forma como para estar en el banquillo en la ajustada victoria sobre el Blaugrana y regresó recientemente a la acción en la Liga de Campeones a mitad de semana.
El lateral derecho jugó los últimos momentos del juego en Anfield cuando Trent Alexander-Arnold hizo una aparición tardía en su antiguo estadio. El exjugador del Liverpool dejó a los Reds bajo una nube, y fue abucheado rotundamente por el público local cuando fue a calentar y una vez reemplazó a Arda Guler en el minuto 82.
'Ha estado entrenando durante algunas semanas'
Y Alonso ha confirmado que Alexander-Arnold está en forma para participar desde el inicio contra el Rayo Vallecano el domingo por la tarde. Si el español utilizara al fichaje de verano desde el principio, marcaría el tercer inicio de liga de Alexander-Arnold de la temporada y el primero desde que sufrió una lesión en los isquiotibiales contra el Marsella en septiembre.
Alexander-Arnold se vio obligado a retirarse después de solo cinco minutos en la victoria final de 2-1 sobre los gigantes franceses, con Dani Carvajal -que ahora está lesionado- y Federico Valverde ambos desempeñándose como laterales derechos en la ausencia del primero.
Y cuando se le preguntó si el ex jugador de los Reds está listo para comenzar el domingo, Alonso respondió: "Sí, [Trent] está listo, ha estado entrenando durante algunas semanas.
"Mañana sabrás si empieza o no. En las circunstancias, [Valverde] ha jugado allí y lo ha hecho bien. Siempre está listo para ayudar al equipo. Es una opción que tenemos."
El Real Madrid busca recuperarse de otra gran derrota.
La derrota del Real Madrid ante el Liverpool a mitad de semana marcó su tercera derrota de alto perfil bajo Alonso, quien sucedió a Carlo Ancelotti en la capital durante el verano. Los gigantes españoles fueron aplastados 4-0 por el PSG en la Copa Mundial de Clubes a principios de este año, mientras que su única derrota en liga fue un 5-2 ante sus rivales del Atlético.
El gol ganador de Alexis Mac Allister en el minuto 60 demostró ser la diferencia entre los dos equipos en Anfield. Y cuando se le preguntó sobre las estadísticas que mostraban que el Real Madrid cubrió menos terreno que el Liverpool en Merseyside, Alonso respondió: "Tienes que ponerlo en contexto. Hemos tenido todo tipo de partidos. Tienes que mirar cómo fue el partido; no puedes hacer un juicio definitivo sobre un solo juego. Hemos analizado el partido, hemos hablado de ello, y ahora se trata de Vallecas.
"Queremos ser consistentes en nuestro rendimiento. Pero sabemos que no todos los partidos son iguales. No tengo quejas sobre la actitud de mis jugadores."
Xabi Alonso responde a los comentarios de Bale
Alonso también aprovechó la oportunidad en su conferencia de prensa previa al partido contra Rayo Vallecano para responder a los comentarios realizados por el exjugador del Real Madrid, Gareth Bale, el martes por la noche. Bale, que trabajaba como comentarista, dijo que ser entrenador del Real Madrid implica "manejar egos más que solo táctica".
El técnico de 43 años dijo sobre los comentarios de Bale: "Es un vestuario con grandes jugadores. Hemos comenzado un nuevo proyecto, estoy muy contento y estamos avanzando."
El Real Madrid espera reclamar todos los honores en Rayo Vallecano el domingo mientras busca dar otro paso hacia un 37º título de La Liga. Sin embargo, eso resultará más fácil decirlo que hacerlo.
Los gigantes españoles no han logrado ganar sus últimos tres partidos en Rayo, y han empatado sus dos últimos viajes a través de la capital. Valverde, Bellingham y Rodrygo anotaron en este enfrentamiento la temporada pasada, un entretenido empate 3-3 en diciembre pasado.
