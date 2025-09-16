AFP
¡Pesadilla para Trent! Alexander-Arnold se lesiona a los 3 minutos del Real Madrid vs Marsella en Champions League
De un inicio de ensueño a un giro inesperado
Alexander-Arnold apenas había empezado a ganar velocidad cuando ocurrió la desgracia. Mientras avanzaba con el balón, se sujetó el isquiotibial izquierdo. La expresión en su rostro lo decía todo: otro revés cruel para un jugador que ha tenido mala suerte desde que dejó Merseyside rumbo a Madrid.
Cojeando, pero se levanta por su propio pie
Alexander-Arnold cayó al césped, haciendo una mueca y negando con la cabeza incrédulo. Sin embargo, para alivio de los aficionados, logró levantarse y caminar por su propio pie, rechazando la camilla y mostrando al menos algo de movilidad.
Rotación de Xabi Alonso hecha añicos
Alonso había planeado rotar a sus laterales esta temporada, dando a Carvajal y Alexander-Arnold dos partidos de inicio cada uno en los primeros cuatro encuentros de La Liga. El objetivo era mantener las piernas frescas, fomentar la competencia y garantizar opciones en todas las competiciones. Sin embargo, la lesión de Alexander-Arnold pone en riesgo esa estrategia. Carvajal, veterano del club y graduado de la academia, ha demostrado nuevamente por qué es casi imposible arrebatarle el puesto; con el inglés fuera de combate, el español domina la titularidad.
Un golpe al nuevo capítulo de Trent
Para Alexander-Arnold, el momento no podría ser más inoportuno. Su traslado del Liverpool al Real Madrid debía ser un nuevo inicio para impulsar su carrera; en cambio, su historia en el Bernabéu ya enfrenta un obstáculo. El lateral ha mostrado destellos de su característico rango de pase e instintos ofensivos, pero la presencia consolidada de Carvajal le ha impedido asentarse plenamente en España. Esta nueva lesión lo deja nuevamente en la lucha por demostrar su valía.
