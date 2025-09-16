¡Pesadilla para Trent! Alexander-Arnold se lesiona a los 3 minutos del Real Madrid vs Marsella en Champions League

Alonso había planeado rotar a sus laterales esta temporada, dando a Carvajal y Alexander-Arnold dos partidos de inicio cada uno en los primeros cuatro encuentros de La Liga. El objetivo era mantener las piernas frescas, fomentar la competencia y garantizar opciones en todas las competiciones. Sin embargo, la lesión de Alexander-Arnold pone en riesgo esa estrategia. Carvajal, veterano del club y graduado de la academia, ha demostrado nuevamente por qué es casi imposible arrebatarle el puesto; con el inglés fuera de combate, el español domina la titularidad.