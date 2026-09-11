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Tras una larga espera, la estrella del Barcelona pasa página al sufrimiento

Primera División
Barcelona
A. Christensen
H. Flick
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Flick apuesta por el nuevo Christensen

Andreas Christensen ha comenzado a superar poco a poco su propio calvario, ya que el central danés fue titular y disputó los 90 minutos en el inicio de la andadura del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, durante la contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que el partido tuvo una importancia especial para Christensen, pues el jugador danés disputó en un solo encuentro más minutos de los que jugó durante toda la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, ya que en la edición 2025-2026 participó en tan solo 4 partidos, con un total de 77 minutos.

Ahora, sin embargo, el panorama es completamente distinto, pues Christensen realizó toda la pretemporada con el equipo y fue titular en dos de las tres primeras jornadas de LaLiga española, frente al Elche y el Rayo Vallecano, disputando los 90 minutos en ambos encuentros. Después jugó algo más de media hora en el estadio de Mestalla ante el Valencia, antes de regresar al once titular en el arranque de la andadura europea.

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    158 días de espera

    Para entender la importancia del regreso de Christensen, hay que remontarse a la temporada pasada. El 21 de diciembre de 2025, Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante uno de los entrenamientos. 

    La lesión lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 158 días, hasta su regreso el pasado 23 de mayo en la última jornada de LaLiga ante el Valencia en el estadio de Mestalla.

    Hasta ese momento, su participación en las competiciones europeas había sido muy limitada. Disputó 30 minutos ante el Newcastle, 8 minutos ante el Paris Saint-Germain, 33 minutos ante el Chelsea y apenas 6 minutos ante el Eintracht de Fráncfort, con un total de 77 minutos repartidos en 4 apariciones, sin haber sido titular en ningún partido.

    Su lesión puso fin a una temporada en la que el central no pudo lograr continuidad, y su regreso se produjo en la etapa final del curso, concretamente en el estadio de Mestalla, donde disputó 35 minutos tras más de 5 meses de ausencia de los partidos. Y ahora, Christensen comienza a recuperar su ritmo de competición y su papel dentro del equipo.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    La confianza de Hansi Flick

    El danés completó una pretemporada sin contratiempos y comenzó la temporada disputando minutos importantes. El técnico Hansi Flick confía en él como una opción fiable en el centro de la defensa, durante una temporada en la que el Barcelona afrontará una gran presión debido a la acumulación de partidos.

    Christensen, de 30 años, disputa su quinta temporada con la camiseta del Barcelona, después de que el club anunciara el pasado mes de julio la renovación de su contrato hasta 2028. 

    Por tanto, su presencia ante el Feyenoord fue más que un simple partido de la Liga de Campeones. Tras los problemas físicos que le privaron de continuidad durante buena parte de la temporada pasada, Christensen volvió a disputar los 90 minutos completos en la competición de clubes más importante de Europa, y lo hizo en el mejor escenario posible: como titular, y en las filas de un Barcelona que inició su andadura en la Liga de Campeones con una contundente victoria por 5-1.

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