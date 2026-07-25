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Tras la decisión de De Jong, el Barcelona teme que se repita el temido escenario

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Primera División
F. de Jong
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A. Fati
España

Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, ha decidido optar por el tratamiento conservador para recuperarse de la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

El diario "Sport" señaló en un informe que el Barcelona respeta la decisión de De Jong, pero ello no oculta la preocupación que reina en la directiva.

La inquietud no se debe al diagnóstico actual, sino que está más bien ligada a lo que podría ocurrir si el proceso de recuperación no transcurre como se espera, ya que el precedente de Ansu Fati sigue muy presente en la memoria.

La lesión de De Jong no se parece a la que sufrió Fati hace 3 años, y tanto el tratamiento como los periodos de ausencia son completamente diferentes. Sin embargo, hay un punto en común que explica la tensión del Barcelona: en ambos casos, el club tuvo una visión médica distinta a la opción que finalmente tomó el jugador.

De Jong sufrió la lesión durante el Mundial con la selección de los Países Bajos y, a pesar de sentir dolores, continuó jugando después de que los médicos de la selección le informaran, según explicó él mismo, de que se trataba de una lesión leve y que no se agravaría si seguía compitiendo, pero la realidad fue distinta.

Tras su regreso al Barcelona, las pruebas confirmaron que padecía una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Ahora, De Jong ha optado por el tratamiento conservador y por evitar la cirugía por el momento. 

El Barcelona acepta esta decisión, pero no oculta sus temores, pues si la evolución del caso no es la esperada y el jugador finalmente se ve obligado a pasar por el quirófano, su periodo de ausencia podría superar con creces los 4 meses, y el club habría perdido un tiempo valioso en recuperar a uno de sus jugadores influyentes.

  • imago-sport-1061669471.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Un escenario con algunos puntos en común

    Esto es precisamente lo que trae a la memoria el caso de Ansu Fati. En enero de 2022, el delantero también rechazó la recomendación del Barcelona y decidió no someterse a una operación quirúrgica para tratar una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo.

    Tanto el cuerpo médico del club como el entrenador Xavi Hernández apoyaban la realización de la operación, convencidos de que ofrecía mayores garantías a medio y largo plazo. 

    Pero Ansu, que estaba cansado de las intervenciones quirúrgicas tras su grave lesión de rodilla, optó por el tratamiento conservador en colaboración con su propio equipo médico.

    Con el paso del tiempo, los acontecimientos dieron la razón, aunque solo en parte, a los defensores de la cirugía.

    Pese a su regreso a los terrenos de juego, Fati no recuperó aquella velocidad ni aquella explosividad física que lo habían convertido en uno de los talentos más destacados salidos de la academia de La Masía. 

    Además, sus recaídas se repitieron, y su carrera tomó un rumbo completamente distinto al que se esperaba cuando irrumpió en el primer equipo. Hoy, Ansu Fati juega en las filas del Mónaco.

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  • Frenkie de JongGetty

    La experiencia de Fati explica por qué el Barcelona teme la decisión de De Jong

    Nadie dentro del Barcelona compara ambos casos desde el punto de vista médico, porque las dos lesiones son diferentes, y tampoco hay certeza alguna de que el desenlace vaya a ser similar; de hecho, el tratamiento conservador se considera una opción habitual en algunos casos de rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, especialmente con el gran avance de la medicina deportiva.

    Aun así, la experiencia que vivió el club con Ansu Fati explica por qué el Barcelona maneja con extrema cautela el proceso de recuperación de De Jong.

    A ello se suma otro motivo que genera malestar dentro del club, pues reina un gran enfado hacia la Federación Neerlandesa y Ronald Koeman por haber permitido que el jugador siguiera participando en el Mundial pese a que sentía dolores.

    De Jong reconoció posteriormente que la lesión era "más grave de lo que se había determinado", una frase que aumentó la sensación dentro del Barcelona de que se había asumido un riesgo innecesario.

    Y ahora comienza una carrera contra el tiempo, pues el Barcelona espera que tenga éxito el tratamiento que ha elegido el jugador y que le evite el quirófano; y si eso ocurre, el caso de Ansu Fati quedará como un mero recuerdo. 

    En cambio, si la cosa no sale bien, el club catalán se encontrará de nuevo ante un escenario que conoce bien y que nadie en la Ciudad Deportiva desea volver a vivir.

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