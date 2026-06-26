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Tras la debacle, Klopp critica con dureza a Alemania

Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
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J. Klopp
M. Hummels
Alemania

La derrota de Alemania ante Ecuador (1-2) en la última jornada del Mundial encendió las alarmas en la concentración de la Mannschaft, aunque no afectó su pase a dieciseisavos.

Como analista de MagentaTV, Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, criticó con dureza a la selección que dirige Julian Nagelsmann.

El diario «AS» recogió sus palabras: «Elegimos los medios equivocados ante un rival feroz».

«Desde el minuto 12 nos faltó profundidad», añadió, y criticó que el equipo reculara demasiado en defensa.

Y concluyó: «Parecía un entrenamiento. Muchas cosas no funcionaron y el equipo no transmite la sensación de que vaya a superar con facilidad las próximas rondas».

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El dominio de Ecuador en los enfrentamientos bilaterales

    El director de fútbol del Grupo Red Bull destacó la falta de espíritu de lucha y afirmó: «Debemos unir nuestra calidad con una mentalidad excepcional». 

    Al preguntársele si esa mentalidad faltó ante Ecuador, respondió sin dudar: «Por supuesto».

    Además, exigió elevar el nivel competitivo de la selección alemana: «Debemos aumentar el ritmo. Ecuador jugó con mucho más entusiasmo porque se jugaba la permanencia en el torneo; como mínimo, debemos igualar esa intensidad».

    También alertó del riesgo de perder el balón en zonas clave: «Perderlo ya es malo, pero en las zonas equivocadas es una catástrofe». 

    Y añadió: «Nos han superado en los duelos individuales en el centro del campo».

    El exinternacional alemán Mats Hummels, campeón del mundo en 2014, coincidió con Klopp y advirtió que esta derrota debe evitar nuevos errores en octavos.

    Ambos coincidieron en que Alemania tiene el potencial para pelear por el título, pero deberá recuperar intensidad, lucha y determinación.

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