Tras el hat-trick de Messi, El Salami rechaza subestimar a Argelia

El seleccionador de Jordania, Jamal Al-Salamy, afirmó que el nerviosismo del debut ya desapareció y confía en que su equipo rendirá ante Argelia mañana martes.

Jordania debutó con una derrota 1-3 ante Austria, y Argelia perdió 3-0 contra Argentina, con goles de Lionel Messi.

«El miedo al primer partido ya quedó atrás; ahora los jugadores confían más en sus capacidades», afirmó Al-Salamí en declaraciones a la agencia Reuters.

Y añadió: «Ahora están más tranquilos y seguros de que darán lo mejor de sí mismos sobre el terreno de juego».

El técnico advirtió que no se debe exagerar la derrota argelina ante Argentina.

«Jugaron contra los campeones del mundo», recordó. «La selección argelina es fuerte en ataque, rápida y cuenta con jugadores importantes, incluso entre los suplentes».