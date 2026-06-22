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Tras el hat-trick de Messi, El Salami rechaza subestimar a Argelia

Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
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J. Sellami
Jordania
Argelia
Marruecos

El seleccionador de Jordania, Jamal Al-Salamy, afirmó que el nerviosismo del debut ya desapareció y confía en que su equipo rendirá ante Argelia mañana martes.

Jordania debutó con una derrota 1-3 ante Austria, y Argelia perdió 3-0 contra Argentina, con goles de Lionel Messi.

«El miedo al primer partido ya quedó atrás; ahora los jugadores confían más en sus capacidades», afirmó Al-Salamí en declaraciones a la agencia Reuters.

Y añadió: «Ahora están más tranquilos y seguros de que darán lo mejor de sí mismos sobre el terreno de juego».

El técnico advirtió que no se debe exagerar la derrota argelina ante Argentina.

«Jugaron contra los campeones del mundo», recordó. «La selección argelina es fuerte en ataque, rápida y cuenta con jugadores importantes, incluso entre los suplentes».

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El rendimiento en el campo es más importante que el resultado

    Pese a la importancia del partido y a la posibilidad de un emotivo duelo árabe, Al-Salamí afirmó que le importa más el juego de Jordania que el resultado, y destacó la disciplina mostrada ante Austria.

    «No recibimos ni una tarjeta amarilla, lo que refleja el buen ambiente del equipo», afirmó.

    Y añadió: «Lo más importante, por encima del resultado, es el rendimiento sobre el terreno de juego, para dar una imagen digna de los Nashama».

    Y concluyó: «Fuera del terreno de juego somos hermanos y este partido encarnará el espíritu árabe entre hermanos».

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