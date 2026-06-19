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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras 10 000 días, el león de Marruecos busca vengarse de Escocia

FEATURES
Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Y. Bounou
Escocia
Marruecos

Marruecos plantó cara a Brasil en el debut del Mundial 2026 y rozó la victoria, pero eso ya pasó.

Ahora, la cuarta del Mundial 2022 se prepara para medirse a Escocia en la segunda jornada del grupo.

Escocia venció 1-0 a Haití y cuenta con el respaldo de su afición.

Marruecos confía en la magia de su joven estrella Ayub Bouadi, ya en la mira de varios clubes.

Bouadi recibió elogios tras su actuación ante Brasil, pero no es el único baluarte: Yassine Bounou salvó a los Leones del Atlas en varias ocasiones ante la Canarinha.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono, pieza clave en los logros de Marruecos.

    El diario «AS» destacó el papel clave de Bono en los logros de Marruecos de la última década.

    En el Mundial 2022 sorprendió al mundo al detener penaltis ante España en octavos y dejar su portería a cero frente a Portugal en cuartos.

    De aquella plantilla siguen Bono, los laterales Achraf Hakimi y Nasser Mazraoui y el mediapunta Ezzedine Ounahi, mientras que Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri ya no están convocados.

    Escocia busca vencer a Marruecos para asegurar su pase a dieciseisavos tras ganar a Haití en la primera jornada.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Escocia busca la revancha ante los Leones del Atlas

    Escocia busca revancha ante Marruecos mañana en la segunda jornada del Mundial 2026.

    Ambos equipos solo se midieron una vez, en el Mundial de 1998, con victoria marroquí por 3-0.

    Según Sky Sports, el equipo de Steve Clark busca vengarse tras una espera de 10 000 días.

    Aclaró que aquella derrota por 0-3 en Francia 1998 marcó el inicio de su regreso a las competiciones internacionales.

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