¡Transferencia de Endrick acordada! La estrella del Real Madrid finalmente se prepara para unirse al Lyon mientras se revelan el número de camiseta y los términos del préstamo para el brasileño

El acuerdo para llevar a Endrick de España a Francia es un préstamo directo de seis meses sin opción ni obligación de compra, según Fabrizio Romano. No es sorprendente que los directivos de Madrid estén interesados en mantener al brasileño y lo vean como un jugador de clase mundial en el futuro. El Lyon pagará al Real Madrid una tarifa de préstamo de €1 millón, y Endrick está listo para llevar el número 9 en el Stade de Gerland. Los informes han estado vinculando a Endrick con un movimiento a la Ligue 1 durante meses, después de la negativa de Xabi Alonso a darle un papel significativo desde que asumió el cargo en el verano. Todavía tiene un contrato hasta 2030, lo que significa que no hay riesgo de perderlo pronto.

