¡Transferencia de Endrick acordada! La estrella del Real Madrid finalmente se prepara para unirse al Lyon mientras se revelan el número de camiseta y los términos del préstamo para el brasileño
Endrick rápido para elegir Lyon
Endrick fue identificado desde el principio como un objetivo para reforzar el equipo de Paulo Fonseca para la segunda mitad de la temporada, y el joven de 19 años rápidamente aceptó la mudanza. Ha estado ansioso por tener más tiempo de juego para aumentar sus posibilidades de ganarse un lugar en el equipo de Brasil para la Copa del Mundo el próximo verano bajo el mando de Carlo Ancelotti. Las oportunidades han sido limitadas para él en Madrid - con solo una aparición en La Liga y solo una salida en la Liga de Campeones - lo que provocó la decisión de buscar un traslado temporal.
Detalles de la cesión revelados
El acuerdo para llevar a Endrick de España a Francia es un préstamo directo de seis meses sin opción ni obligación de compra, según Fabrizio Romano. No es sorprendente que los directivos de Madrid estén interesados en mantener al brasileño y lo vean como un jugador de clase mundial en el futuro. El Lyon pagará al Real Madrid una tarifa de préstamo de €1 millón, y Endrick está listo para llevar el número 9 en el Stade de Gerland. Los informes han estado vinculando a Endrick con un movimiento a la Ligue 1 durante meses, después de la negativa de Xabi Alonso a darle un papel significativo desde que asumió el cargo en el verano. Todavía tiene un contrato hasta 2030, lo que significa que no hay riesgo de perderlo pronto.
Xabi Alonso explica el reciente desaire
El entrenador del Real Madrid ha explicado previamente por qué Endrick no ha tenido tanto tiempo de juego desde que el excentrocampista reemplazó a Carlo Ancelotti en el cargo. Dijo: "Por supuesto, me gustaría que ya hubiera jugado. Pero las situaciones en nuestros partidos recientes han sido muy ajustadas desde que Endrick regresó [de una lesión]. Espero que pueda obtener esos minutos pronto. Está entrenando bien, está listo, pero el momento adecuado tiene que llegar."
"Está claro que todos quieren jugar. Y un jugador joven aún más. Dado el contexto, queremos competir ahora mismo, y es difícil dependiendo del partido. Tiene que ser paciente, estar preparado, y saber que está en el Real Madrid. Su tiempo llegará."
¿Cuál es el próximo paso para Endrick?
Lyon ahora enfrenta una carrera contrarreloj para tener al delantero disponible para su partido de visitante en la Ligue 1 contra Mónaco el sábado 3 de enero, cuando regresen de su descanso de invierno. Hasta ahora esta temporada, el club francés ha ganado ocho de sus 16 partidos de liga y se encuentra en el quinto lugar de la clasificación, a 10 puntos del líder Lens.
