«¡Tranquilízate, tío!» - Michael Owen critica duramente al jugador estrella del Liverpool, que «parece un manojo de nervios» tras la lamentable derrota ante el Wolverhampton

En su calidad de comentarista de Premier League Productions, Owen no se contuvo a la hora de evaluar el rendimiento de Kerkez. El exinternacional inglés expresó su profunda preocupación por la capacidad del húngaro para soportar la presión que conlleva jugar en uno de los clubes más importantes del mundo.

«Me temo que Kerkez no me convence», comentó Owen durante el análisis posterior al partido. «Parece un manojo de nervios, parece que no quiere el balón, parece un defensa emocional. Juega así [temblando] todo el tiempo, es como: "Cálmate, tío", tienes la posesión del balón la mayor parte del tiempo, relájate, es como si estuviera en trance constantemente. Me gustaba Kerkez en el Bournemouth, pero el Liverpool es harina de otro costal. Tienes que ser capaz de manejar la presión, todas las miradas están puestas en ti, y parece que el club es demasiado grande para él en este momento».