Según Fabrizio Romano, el Tottenham ya ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones personales con Savinho. El extremo ha solicitado formalmente salir del City para jugar a las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi. Las conversaciones entre ambos clubes avanzan mientras el City se mantiene firme en su valoración de 60 millones de libras. Además, el Cityzens también ha condicionado cualquier aprobación final a asegurar primero un sustituto en el mercado de fichajes.

El Tottenham centró su atención en Savinho después de que el Liverpool se negara rotundamente a negociar por su objetivo prioritario, Cody Gakpo. El Liverpool rechazó todos los acercamientos mientras buscaba mantener profundidad en su línea de ataque.