Tottenham busca fichar a un joven de River Plate valorado en 100 millones de euros, pero enfrenta una dura competencia por parte del Atlético de Madrid
El talento de River Plate disfruta de un ascenso rápido.
No hace mucho tiempo, Lautaro Rivero estaba vendiendo alfajores, un tipo de galleta sándwich sudamericana, en la calle para ayudar a su familia. Dos años después de detener a los automovilistas en los semáforos para vender estos dulces, el defensor está impresionando en River Plate y ganándose su primera convocatoria para Argentina, donde salió del banco en la victoria 6-0 de su país sobre Puerto Rico el mes pasado. Ahora, según la publicación española, La Razon, Tottenham y Atlético están peleando para fichar al jugador de 1,85 metros. Los Spurs tienen defensores centrales de calidad en Cristian Romero, Micky van de Ven y Kevin Danso, pero parecen querer más opciones en defensa.
Atlético se desanima por la cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
El informe añade que Rivero tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero los gigantes españoles, que buscan un nuevo central ante las dificultades defensivas de Clement Lenglet y los problemas de lesión de Jose María Giménez, no están interesados en pagar tanto. De hecho, ni siquiera planean desembolsar la mitad de eso por el ex préstamo de Central Córdoba. Por cierto, el equipo de Diego Simeone está supuestamente 'preocupado' por el interés del Tottenham en el defensor, ya que la búsqueda del equipo de la Premier League probablemente aumentará su precio. El informe también añade que River Plate es consciente de que será difícil retener los servicios del joven por mucho tiempo, a pesar de que su contrato dura hasta diciembre de 2028. Sin embargo, es 'altamente improbable' que algún club pague una tarifa tan alta para asegurar su firma.
Rivero muy contento por el éxito temprano
Rivero, quien inicialmente se unió a Córdoba en un acuerdo de préstamo de 18 meses a mediados de 2024 antes de que River Plate lo recortara después de un año debido a sus exitosas hazañas allí, todavía está montando la cresta de una ola tras sus humildes comienzos.
Anteriormente escribió en Instagram: "Hace un año. No puedo creer todo esto."
"No solo alfajores, sino que también vendía flores. Solía ir al mercado central o a la feria a vender cuadernos. Cuando nos daban vacaciones en las divisiones inferiores en River, solía pasar mi tiempo vendiendo," Rivero agregó. "Fue un proceso que marcó mi vida. Para mí y para mi futuro. A pesar de todo, nunca dejé de entrenar e ir a River. Sabía que en algún momento iba a resolver mis problemas, pero también sabía que solo entrenar en la mañana no iba a ser suficiente.
"Mi primer objetivo es poder ayudar a mi familia. Somos personas muy humildes y trabajadoras. Lo primero que quiero es que estén mejor y tengan todo lo que merecen. Quiero ver a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, y a mis hermanas también. Gracias a ellos, estoy aquí, luchando día a día."
¿Qué sigue para Rivero?
En medio de todas estas especulaciones de transferencia, Rivero probablemente se estará enfocando en destacarse para River Plate y tratar de asegurarse un lugar en la selección de Argentina para la Copa del Mundo del próximo año. Un traslado a Europa en enero podría poner en peligro sus posibilidades de tener tiempo de juego regular y participar en el torneo en América del Norte, por lo que puede ser mejor quedarse con el equipo de Buenos Aires en el futuro previsible. A corto plazo, Rivero esperará ayudar a su equipo a vencer a Gimnasia La Plata en la liga el domingo por la noche.
