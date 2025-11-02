Tottenham busca fichar a un joven de River Plate valorado en 100 millones de euros, pero enfrenta una dura competencia por parte del Atlético de Madrid

Rivero, quien inicialmente se unió a Córdoba en un acuerdo de préstamo de 18 meses a mediados de 2024 antes de que River Plate lo recortara después de un año debido a sus exitosas hazañas allí, todavía está montando la cresta de una ola tras sus humildes comienzos.

Anteriormente escribió en Instagram: "Hace un año. No puedo creer todo esto."

"No solo alfajores, sino que también vendía flores. Solía ir al mercado central o a la feria a vender cuadernos. Cuando nos daban vacaciones en las divisiones inferiores en River, solía pasar mi tiempo vendiendo," Rivero agregó. "Fue un proceso que marcó mi vida. Para mí y para mi futuro. A pesar de todo, nunca dejé de entrenar e ir a River. Sabía que en algún momento iba a resolver mis problemas, pero también sabía que solo entrenar en la mañana no iba a ser suficiente.

"Mi primer objetivo es poder ayudar a mi familia. Somos personas muy humildes y trabajadoras. Lo primero que quiero es que estén mejor y tengan todo lo que merecen. Quiero ver a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, y a mis hermanas también. Gracias a ellos, estoy aquí, luchando día a día."