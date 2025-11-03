¡Tottenham y Chelsea se enfrentan de nuevo! Los clubes londinenses se preparan para competir por Samu Aghehowa

El informe agrega que el exentrenador del Chelsea y actual presidente del Porto, André Villas-Boas, estaría dispuesto a aprobar la salida de Aghehowa. El contrato del delantero con el club portugués se extiende hasta 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, aunque Villas-Boas podría dejarlo ir por 80 millones, considerando la operación un “trato irresistible”.

Según Correio da Manhã, el Porto estaría preparado para vender al atacante en la próxima ventana de transferencias de enero debido a la presión financiera. El club considera que cuenta con alternativas en la delantera y confía en poder reemplazar a Aghehowa con jugadores del plantel.

Aunque Chelsea y Tottenham Hotspur están fuertemente vinculados al fichaje del internacional español, no hay garantía de que alguno de los dos clubes presente una oferta en la próxima ventana, dado que ambos invirtieron mucho en el mercado durante el verano.