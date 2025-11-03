Getty Images Sport
¡Tottenham y Chelsea se enfrentan de nuevo! Los clubes londinenses se preparan para competir por Samu Aghehowa
Chelsea vuelve a la carrera por Aghehowa
Los Blues estuvieron vinculados con el joven delantero español durante el verano de 2024 e incluso habían acordado pagar 44 millones de euros para asegurar su fichaje. Sin embargo, la operación se cayó en el último momento después de que Aghehowa suspendiera el examen médico debido a una lesión en el tobillo. El jugador regresó al Atlético de Madrid antes de ser cedido al FC Porto.
Aghehowa brilló en su temporada debut en Portugal, con 27 goles en todas las competiciones y tres asistencias. En la temporada 2025-26, el delantero de 21 años ya ha marcado 9 goles en 11 partidos. Gracias a su impresionante rendimiento, ha despertado el interés de Chelsea y Tottenham Hotspur, según informa Correio da Manhã.
- AFP
Porto prepara la venta de su delantero estrella
El informe agrega que el exentrenador del Chelsea y actual presidente del Porto, André Villas-Boas, estaría dispuesto a aprobar la salida de Aghehowa. El contrato del delantero con el club portugués se extiende hasta 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, aunque Villas-Boas podría dejarlo ir por 80 millones, considerando la operación un “trato irresistible”.
Según Correio da Manhã, el Porto estaría preparado para vender al atacante en la próxima ventana de transferencias de enero debido a la presión financiera. El club considera que cuenta con alternativas en la delantera y confía en poder reemplazar a Aghehowa con jugadores del plantel.
Aunque Chelsea y Tottenham Hotspur están fuertemente vinculados al fichaje del internacional español, no hay garantía de que alguno de los dos clubes presente una oferta en la próxima ventana, dado que ambos invirtieron mucho en el mercado durante el verano.
Samu Aghehowa rechazó dos ofertas de la Premier League en verano
Otros clubes de la Premier League también mostraron interés en Aghehowa durante la última ventana de transferencias de verano. Según los informes, Newcastle United y Aston Villa consideraron ficharlo, pero ambas propuestas fueron rechazadas.
El medio portugués Record informó en agosto que los Magpies habían hecho una consulta debido a su urgente búsqueda de un reemplazo para Alexander Isak. Sin embargo, pese al interés del club inglés, el delantero español rechazó la oferta, comprometido plenamente con la campaña del Porto y con la esperanza de ganar más títulos.
Por su parte, Aston Villa realizó un acercamiento con el Porto, pero la operación no avanzó debido a la elevada cláusula de rescisión de Aghehowa, que los clubes de la Premier League no estaban en condiciones de igualar.
Chelsea vuelve a la senda de la victoria
Tras la sorprendente derrota ante Sunderland el pasado fin de semana, el Chelsea regresó a la senda del triunfo el sábado al vencer a los Spurs 1-0, gracias a un gol de Joao Pedro en la primera mitad. Con esta victoria como visitantes, los Blues volvieron a posicionarse en el top cuatro de la Premier League.
El equipo dirigido por Enzo Maresca fue claramente superior durante todo el encuentro, mostrando una disparidad evidente frente a los Spurs, que apenas lograron registrar tres tiros en total, de los cuales solo uno fue a puerta.
Los Blues visitarán a Qarabag en la Liga de Campeones el miércoles, antes de recibir a los Wolves en Stamford Bridge en un duelo de Premier League programado para el 8 de noviembre.
Anuncios