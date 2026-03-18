Una semana después, los equipos que siguen en liza en la Liga de Campeones se enfrentan de nuevo, esta vez a campo invertido. Tras los partidos de ayer, hoy se reanuda la competición con otros cuatro encuentros: el Barcelona-Newcastle ha dado inicio al miércoles europeo, y entre los partidos programados a las 21:00 h se encuentra el de Londres entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. El equipo de Simeone tiene un pie en cuartos de final, ya que en el partido de ida ganó 5-2 —con Kinsky como protagonista negativo— y ahora deberá gestionar la ventaja. Por otro lado está el Tottenham de Igor Tudor, que en la última jornada de la Premier empató con el Liverpool, pero su situación sigue siendo incierta.



