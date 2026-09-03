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Torres desvela una sorpresa sobre las negociaciones de París

Ligue 1
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Francia
España

Ferran Torres decidió, este verano, cambiar de aires, ya que dejó el Barcelona después de 4 temporadas y media con el conjunto catalán, para vivir una nueva aventura con el Paris Saint-Germain, que pagó cerca de 50 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El diario Sport señaló que Torres empezó su andadura con el París de la mejor manera posible, marcando dos goles en su primer partido con el equipo francés, ante el Rennes.

Al ser preguntado sobre si esta temporada representa una oportunidad para demostrar su nivel con el club parisino, el exjugador del Barcelona aclaró: "No para demostrar nada, sino simplemente para ser feliz, disfrutar sobre el terreno de juego, intentar dar lo máximo de mí y ayudar al equipo a seguir ganando títulos".

El delantero español también explicó cómo comenzó el interés del Paris Saint-Germain en él, y reveló que el club francés se puso en contacto con él incluso antes del inicio del Mundial.

Dijo: "En realidad, incluso antes de que empezara el Mundial, ya se habían puesto en contacto con nosotros. Para nosotros, era muy importante que el Paris Saint-Germain estuviera interesado en ficharte. Así que sí, quería venir aquí, y al final ya estoy aquí".

  • Ferran Torres PSG 2026-27Getty/GOAL

    Enrique es como un padre para mí

    Ferran Torres también explicó lo que significa para él unirse al actual campeón de Europa, señalando: «Al final, son los actuales campeones de Europa. Te unes al equipo que se ha coronado recientemente campeón de Europa, y esto es un paso en mi trayectoria. Es un paso adelante».

    Y recalcó: «No sé si es hacia adelante, hacia atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambiará mi trayectoria, y estoy muy ilusionado con esta nueva etapa».

    Sobre las diferencias entre sus anteriores equipos y su nuevo destino, el delantero afirmó que el proceso de adaptación se ha vuelto más sencillo gracias a la similitud en el estilo de juego.

    Y apuntó: «Cuando vi los primeros entrenamientos, y los sigo viendo hasta ahora, puedes entender por qué ganaron los dos últimos títulos de la Liga de Campeones. Espero que me ayuden a ganar también mi título, el primero de mi carrera, y que consigamos su tercer título consecutivo».

    Por último, Ferran habló de la relación que le une al entrenador Luis Enrique y de la gran importancia que el técnico ha tenido en su trayectoria.

    Y explicó: «Antes de venir aquí, siempre decía que para mí fue como un padre futbolístico durante nuestra etapa con la selección. Siempre, siempre me dio su confianza, tanto en los malos como en los buenos momentos».

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