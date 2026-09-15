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Che Adams TorinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Torino, el estado de Che Adams: el parte médico

Torino
C. Adams

Cómo está el delantero del Torino

Como se lee en el sitio web oficial del club granata, «el Torino Football Club comunica que las pruebas instrumentales a las que fue sometido Che Adams han evidenciado una lesión distractiva de bajo grado en los aductores del muslo izquierdo».

  • El comunicado del Torino prosigue: "El pronóstico se definirá en función de la evolución clínica de la lesión".

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