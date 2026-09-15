Como se lee en el sitio web oficial del club granata, «el Torino Football Club comunica que las pruebas instrumentales a las que fue sometido Che Adams han evidenciado una lesión distractiva de bajo grado en los aductores del muslo izquierdo».
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Torino, el estado de Che Adams: el parte médico
El comunicado del Torino prosigue: "El pronóstico se definirá en función de la evolución clínica de la lesión".
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