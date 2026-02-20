Getty
«¡Tonterías!» Anthony Gordon responde a los rumores sobre su traspaso al Arsenal y al Liverpool tras alcanzar su mejor forma en el Newcastle
Un aficionado del Liverpool desde niño se perdió el traslado a Anfield en 2024.
No es la primera vez que Gordon se ve envuelto en especulaciones. Solo 18 meses después de completar su fichaje por 40 millones de libras (54 millones de dólares) por el St James' Park en enero de 2023, se habló de su regreso a sus raíces en Merseyside.
Gordon, formado en la cantera del Everton, creció como aficionado del Liverpool y nunca ha ocultado que le gustaría vestir la famosa camiseta roja, tras haber sido descartado por el gigante de Anfield a los 11 años.
Anteriormente había admitido que el fracaso de su fichaje por el Merseyside en 2024 —un verano en el que disputó su primer gran torneo como internacional absoluto— le afectó mentalmente y le llevó a buscar un respiro del estrés del fútbol profesional.
Gordon declaró al Daily Mail: «Fue difícil para mí porque, por un lado, tenía la Eurocopa, que fue horrible para mí mentalmente. Estaba allí, pero no jugaba. Luego estaba el tema del traspaso. Con las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR), pensé que me iría en algún momento del mercado. No fue así. Tuve que hacerme a la idea [de fichar por el Liverpool] al principio, y luego volver a hacerme a la idea [cuando no sucedió] fue difícil. Soy un ser humano. Es realmente difícil».
El delantero del Newcastle Gordon reacciona ante los rumores sobre su traspaso.
Gordon vuelve a atraer miradas de admiración, y se dice que el Arsenal, líder de la Premier League, forma parte de una lista cada vez mayor de pretendientes. Seguramente les habrá impresionado la racha de cuatro goles del veloz extremo contra el Qarabag.
Sin embargo, este hombre, que espera volver a formar parte de la selección inglesa este verano para el Mundial de 2026, hace oídos sordos y mira para otro lado ante cualquier rumor sobre un posible traspaso millonario.
Cuando se le preguntó sobre su futuro, respondió: «Lo de siempre. No he oído nada, quizá quieran decírmelo a mí antes de decírselo a ustedes (los medios de comunicación). He pasado por suficientes traspasos como para saber que todo eso son tonterías.
Estoy centrado en mí mismo y en el equipo, estoy centrado en el presente. Si miras demasiado lejos en el futuro, empiezas a rendir por debajo de tus posibilidades. Créeme, lo he hecho (antes) y no voy a volver a hacerlo ahora».
Gordon debería haber atrapado dos balones de partido contra el Qarabag.
Gordon está totalmente centrado en sus actuaciones con el Newcastle, ya que se enfrenta a una feroz competencia por un puesto en el equipo de Eddie Howe. Una impresionante actuación contra el Qarabag le permitió alcanzar los 10 goles en la temporada en la competición europea, y 14 en total.
Cree que podría haberse ido de Azerbaiyán con dos balones de partido, tras desperdiciar un par de oportunidades, y no se disculpa por haber lanzado dos penaltis contra el Qarabag, tras discutir brevemente con Kieran Trippier al negarse a ceder el segundo de sus lanzamientos, cuando ya había completado su hat-trick.
Gordon añadió sobre su hazaña goleadora: «Debería haber marcado más, debería haber marcado seis goles. Fallé dos ocasiones que debería haber marcado. No quiero decir que fueran fáciles, pero eran ocasiones que debería haber marcado. Siempre busco más. Marqué cuatro, pero soy así, no estoy del todo contento con lo que he conseguido, deberían haber sido seis, quizá la próxima vez».
Partidos del Newcastle 2025-26: Aspiraciones de trofeos y encuentros regulares con el Manchester City
El Newcastle tiene prácticamente asegurada su plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones, antes de la vuelta contra el Qarabag en Tyneside la próxima semana, y también está en la quinta ronda de la FA Cup, donde se enfrentará al Manchester City.
También tiene opciones de terminar entre los siete primeros de la Premier League, lo que le confirmaría la clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada, y los Magpies volverán a la escena nacional el sábado, cuando visiten el Etihad Stadium, donde se enfrentarán de nuevo al City, que lucha por el título.
