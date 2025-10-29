Toni Kroos critica el fallido plan defensivo del Barcelona para frenar a Kylian Mbappe y Vinicius Jr.

Hablando en su podcast Einfach mal Luppen, Kroos explicó que la configuración defensiva del Barcelona no tenía mucho sentido dado el peligro ofensivo del Madrid, señalando la selección del central de Flick como un gran defecto.

“En el centro de la defensa, no entiendo por qué está jugando García,” dijo Kroos. “Futbolísticamente, es un poco mejor que Araujo, pero Araujo tiene la fuerza física para perseguir más a los oponentes, especialmente cuando estás defendiendo tan alto en el campo. Habría sido el jugador ideal para ese estilo de juego y para ese oponente.”

El excentrocampista de Los Blancos continuó enfatizando cómo la falta de velocidad de Barça en la defensa fue una ventaja para Madrid. “Cuando tienes a Mbappé y Vinícius enfrente, necesitas a alguien que pueda igualar esa velocidad,” agregó. “Araujo puede hacer eso. Me sorprendió mucho su ausencia.”

De hecho, los defensores del Barcelona tuvieron dificultades para contener al dúo eléctrico durante todo el juego, con Vinicius estirando repetidamente la línea defensiva y Mbappé explotando los espacios detrás. La decisión de Flick de dejar fuera a Araujo dejó a muchos aficionados y analistas desconcertados, con los comentarios de Kroos resonando en un creciente sentimiento de que la organización defensiva del Barça les costó caro.