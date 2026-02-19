Tom Brady se une a Zlatan Ibrahimovic como el mejor jugador de la historia de la NFL y accionista del Birmingham City, y recibe una camiseta personalizada del AC Milan

Brady cuenta con el respaldo necesario para atraer a más grandes nombres a Birmingham, tal y como declaró recientemente el exdefensa del Blues Stephen Carr a GOAL: «Creo que ese es su objetivo. El estadio que acaban de presentar deja claro lo que están construyendo: es para la Premier League, no para la Football League. Tiene que ser un estadio de la Premier League.

Sé que hay otras cosas, como la NFL y todo eso, pero ahora se están preparando para llegar a donde quieren. Es muy ambicioso. Pero hay un límite en lo que se puede gastar, así de simple. Se ve también en el Newcastle, el club más rico del mundo, pero no pueden salir y comprar a quien quieran. Ahí es donde necesitan planes.

Necesitan unos cuantos buenos jugadores. Si se quedan en la Championship, deben consolidarse y luego construir. Necesitan que lleguen jugadores. Es lo que pueden traer, lo que les limita y lo que pueden gastar. Siempre han tenido una buena academia, producen buenos jugadores jóvenes. Pero se ve con el estadio y todo lo demás que son muy ambiciosos.

El estadio demuestra cuánto dinero van a gastar. Ese estadio solo vale la pena si estás en la Premier League, no es para la Championship, con los costes y todo eso. Si ves el estadio del Tottenham y lo que han gastado, han gastado una fortuna, pero están en la Premier League. Es un estadio de la Premier League, así que esperemos que lo consigan y asciendan. Creo que habrá gasto. Creo que será controlado, no será una locura, pero verás volver a Birmingham a nombres más importantes».