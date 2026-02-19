AC Milan Instagram
Tom Brady se une a Zlatan Ibrahimovic como el mejor jugador de la historia de la NFL y accionista del Birmingham City, y recibe una camiseta personalizada del AC Milan
Brady interactúa con el público durante su visita al San Siro.
Brady también lanzó uno de los balones de fútbol con los que se le asocia más al público, mientras gritaba «Forza Milan» por un micrófono poco antes de que comenzara un partido de la Serie A en San Siro.
El exquarterback de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers, Brady, no es ajeno al fútbol, ya que se ha convertido en accionista del ambicioso club inglés Birmingham City, con propietarios estadounidenses en St Andrew's.
Ha visitado con regularidad la región de West Midlands, donde ha tenido un papel destacado en una serie documental producida por Amazon Prime, y espera ver al Blues llegar a la Premier League en un futuro no muy lejano, superando así a los copresidentes de Hollywood del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac.
Brady respaldado para traer grandes nombres a Birmingham
Brady cuenta con el respaldo necesario para atraer a más grandes nombres a Birmingham, tal y como declaró recientemente el exdefensa del Blues Stephen Carr a GOAL: «Creo que ese es su objetivo. El estadio que acaban de presentar deja claro lo que están construyendo: es para la Premier League, no para la Football League. Tiene que ser un estadio de la Premier League.
Sé que hay otras cosas, como la NFL y todo eso, pero ahora se están preparando para llegar a donde quieren. Es muy ambicioso. Pero hay un límite en lo que se puede gastar, así de simple. Se ve también en el Newcastle, el club más rico del mundo, pero no pueden salir y comprar a quien quieran. Ahí es donde necesitan planes.
Necesitan unos cuantos buenos jugadores. Si se quedan en la Championship, deben consolidarse y luego construir. Necesitan que lleguen jugadores. Es lo que pueden traer, lo que les limita y lo que pueden gastar. Siempre han tenido una buena academia, producen buenos jugadores jóvenes. Pero se ve con el estadio y todo lo demás que son muy ambiciosos.
El estadio demuestra cuánto dinero van a gastar. Ese estadio solo vale la pena si estás en la Premier League, no es para la Championship, con los costes y todo eso. Si ves el estadio del Tottenham y lo que han gastado, han gastado una fortuna, pero están en la Premier League. Es un estadio de la Premier League, así que esperemos que lo consigan y asciendan. Creo que habrá gasto. Creo que será controlado, no será una locura, pero verás volver a Birmingham a nombres más importantes».
Ibrahimovic le regaló a Brady la camiseta con el número 12.
Por ahora, Brady está disfrutando de los espectáculos deportivos en Italia. Le regalaron una camiseta del Milan con su emblemático número 12 cuando se codeó con el enigmático exdelantero rossonero Ibrahimovic, un hombre que ahora desempeña un papel de supervisor en los pesos pesados de la Serie A.
Brady, que formó parte del sorteo de la Copa del Mundo de 2026 en diciembre, mientras el evento insignia de la FIFA se prepara para llegar a Norteamérica este verano, vio cómo el Milan empataba 1-1 con el Como, con Rafael Leao neutralizando el primer gol de Nico Paz en la primera parte. Vio a su compatriota Christian Pulisic salir desde el banquillo y jugar ocho minutos, ya que la estrella de la selección estadounidense está siendo dosificada tras las desafortunadas lesiones que ha sufrido esta temporada.
De compras y esquiando para Brady durante su visita a Italia con temática olímpica.
Brady también ha sido visto visitando algunas de las tiendas más exclusivas de Milán durante su estancia en la ciudad italiana para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno. Le acompañaron en esa juerga de compras su hijo menor, Benjamin, y su hija Vivian. Además de ver a los atletas profesionales competir por las medallas en los Juegos de Milán-Cortina, Brady ha estado disfrutando de las pistas de esquí.
