Toluca encabeza la tabla mientras se establecen los enfrentamientos de Liguilla y Play-In de la Liga MX para el Apertura 2025.
Toluca termina primero
La temporada regular del Apertura 2025 de la Liga MX concluyó con gran dramatismo y resultados decisivos que dieron forma tanto a la Liguilla como a la etapa de Play-In. Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, culminó una campaña notable con una victoria por 2-0 sobre el Club América gracias a los goles de Paulinho y Helinho. La victoria elevó a Los Diablos Rojos al primer lugar con 37 puntos obtenidos de 11 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas.
Mientras tanto, el Club América de André Jardine sufrió una dolorosa derrota que pondrá a prueba su resistencia de cara a los playoffs. Los campeones vigentes deben ahora reagruparse y prepararse para desafiar a Toluca, el líder actual, defensor del título y claro favorito para lograr un bicampeonato. El próximo parón internacional de la FIFA podría ser crucial para el América, ofreciéndoles tiempo para recuperar a jugadores clave como Henry Martín y José Raúl Zúñiga, ambos marginados por lesiones.
Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas también avanzan
Tigres UANL terminó segundo con 36 puntos después de derrotar a Atlético San Luis 3–1, mientras que Cruz Azul - a pesar de una derrota de 3–2 ante Pumas - aseguró el tercer lugar con 35 puntos. América, Monterrey y Chivas completaron los seis primeros, ganando la calificación directa a los cuartos de final.
Play-In: Tijuana vs Juárez; Pachuca vs Pumas por los últimos dos lugares en la Liguilla
El nuevo formato de Play-In una vez más añade intriga a los playoffs mexicanos. Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas - que se colaron en el último día gracias a su victoria sobre Cruz Azul - lucharán por los últimos dos lugares de la Liguilla. El ganador de la Serie A (Tijuana vs. Juárez) avanza directamente a los cuartos de final, mientras que el perdedor enfrentará al ganador de la Serie B (Pachuca vs. Pumas) por el lugar restante.
Los cuartos de final comienzan el 26 de noviembre.
Los cuartos de final comenzarán el 26 y 27 de noviembre, con los partidos de vuelta programados para el 6 y 7 de diciembre. Los enfrentamientos confirmados incluyen:
Cruz Azul vs Chivas
América vs Monterrey
Tigres vs Ganador de Tijuana vs Juárez
Toluca vs Ganador de la serie final del Play-In
Con el cuadro de la postemporada ya establecido, esto se perfila como una de las competencias por el título más emocionantes de los últimos años. Equipos como Toluca, Tigres, Cruz Azul, América e incluso Chivas están alcanzando su mejor forma en el momento adecuado, lo que prepara una serie de enfrentamientos de alto nivel y muy reñidos para decidir al campeón del Apertura 2025.
