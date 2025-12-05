Getty Images Sport
'Es todo o nada' - Javier Mascherano sabe lo que está en juego para Inter Miami en la final ante Vancouver Whitecaps
Inter Miami confía en que su resiliencia lo lleve al título
A dos días de la final de la MLS Cup, Javier Mascherano dejó claro que la mayor virtud de Inter Miami esta temporada no ha sido dominar cada semana, sino saber levantarse cada vez que las cosas se torcieron. El equipo soportó golpes duros —como el 5-1 sufrido ante Vancouver en la semifinal de la Concacaf Champions Cup y la goleada en la final de la Leagues Cup frente a Seattle—, pero siempre encontró la manera de volver a competir y mantenerse en la pelea.
“Llegamos al partido del sábado con todo en juego, es todo o nada”, afirmó Mascherano. “Es una gran recompensa al trabajo que los jugadores han hecho durante toda la temporada, a todo lo que han logrado como grupo. Es el gran premio, y lo tenemos al alcance.”
Mascherano: “Tenemos que despertar con hambre”
El técnico argentino subrayó que la final se definirá más por la mentalidad que por la táctica o la reputación.
“Todo dependerá del deseo que tengamos de salir a comérnosla o no”, afirmó, describiendo el sábado como un momento que exige absoluta convicción.
“Ojalá despertemos con mucha hambre”, añadió.
El duelo entre Miami y Vancouver Whitecaps ofrece a ambos clubes la oportunidad de conquistar su primera MLS Cup.
“En estos últimos meses, desde la Leagues Cup, el equipo volvió a levantarse con el objetivo de llegar a este partido de la mejor manera”, señaló Mascherano. “Los jugadores han demostrado la fortaleza necesaria para levantarse en cada momento difícil que enfrentamos.”
El peso de Allende y el pedigrí de Müller
Mascherano también se apresuró a despejar cualquier preocupación sobre Tadeo Allende, quien se ausentó del entrenamiento del jueves.
“Tadeo tuvo un poco de fiebre, así que preferimos que no entrenara tan cerca del partido. No es nada serio. Mañana se sumará y debería estar disponible.”
Consultado sobre viejos duelos contra Thomas Müller, el técnico no ocultó su admiración.
“No los mejores recuerdos… Es uno de los mejores de su generación: campeón del mundo, lo ganó todo con el Bayern. Le aporta a Vancouver —y a la MLS— un nivel de jerarquía totalmente distinto.”
La despedida de Busquets y Alba
El sábado será también el último partido para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retirarán tras el encuentro. Mascherano, en su primera temporada en el banquillo, reconoció que las finales se viven de otro modo: ahora la clave es gestionar la emoción, no avivarla.
“Como entrenador lo experimentas distinto. Intentas transmitir calma al equipo y preparar la semana de la mejor forma posible”, señaló. “Hemos cumplido el objetivo de llegar al partido decisivo por este trofeo. El ánimo y la atmósfera dentro del grupo son excelentes.”
